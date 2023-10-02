العاملون بـ«كهرباء الإسكندرية» يشاركون في احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

شارك العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الإثنين، في فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بميدان القائد إبراهيم بمحطة الرمل.

وشكل مصطفى درويش، رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة، فريقًا من اللجنة النقابية بالشركة والعاملين بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة “العلاقات العامة والإعلام” لتنظيم انتقال العاملين، تنفيذًا لتعليمات المهندس إيهاب الفقي- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وقال المهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة إن هذا الاحتفال هو رسالة لجميع المصريين بأن مصر بخير بأيادي شبابها الذين حرصوا على المشاركة والاحتفال بذكرى وطنية مصرية إنتصارات أكتوبر المجيدة.

وانطلقت مسيرات حاشدة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، لإعلان دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية، والمشاركة في الاحتفالية الكبرى والتي تقام بميدان القائد إبراهيم وسط المدينة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر.

ومن المقرر أن يتم إحياء حفل اليوم بميدان القائد إبراهيم يحيها النجم أحمد شيبة، والنجم عصام كاريكا، وحضور لفيف من القيادات الشعبية بالإسكندرية والمواطنين، وتوافد أهالي الإسكندرية على ميدان القائد إبراهيم للاحتفال بذكرى أكتوبر، معلنين خلال الاحتفال تأيدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة.

كما شارك العديد من المديريات والمؤسسات منها مديرية الشباب والرياضة، والإدارات التعليمية بالإسكندرية، وعدد من الشركات وجموع أهالي المحافظة.

من ناحية أخرى، شارك العاملون بـمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في احتفالية المحافظة بذكرى مرور 50عام على انتصارات أكتوبر المجيدة، معلنين تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بميدان القائد إبراهيم وسط المدينة، بمشاركة الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.