الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى يكشف جهود مصر فى تسوية الأزمة السودانية

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية

قال وزير الخارجية سامح شكري إن الأزمة السودانية دعت مصر للتسوية بين طرفي النزاع سواء بالاجتماع مع الطرفين أو انضمامها مع السعودية؛ لتكوين مجموعة الاتصال ودعوة الرئيس لعقد قمة دول الجوار وتفعل خارطة طريق لاحتواء الأزمة ووقف إطلاق النار، ووضع خارطة طريق للاخوة السودانين للمستقبل للحفاظ على مقدرات الدولة.

أضاف شكري، خلال كلمه في مؤتمر "حكاية وطن"، بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي أن الأزمات في سوريا واليمن من الأزمات على مستوى المنطقة ونستمر في جهودنا مع شركاء المنطقة، مؤكدًا أن هذا يعزز رؤية مصر في أن تطرح رؤيتها للحفاظ على كيان الدول، والحفاظ عليها من المنظمات الإرهابية والجريمة والوضع الإنساني السيئ للأشقاء. 

مصر سابع أكبر مشارك في عمليات حفظ السلام

وأكد أن عمليات حفظ السلام أكسبت مصر مكانة مميزة، حيث إنها تعد سابع أكبر مشارك، ولا ننسى أن نشارك التعزية لضحايا قوات حفظ السلام في القارة الإفريقية لتحقيق السلام. 

سامح شكري الأزمة السودانية قمة دول الجوار و سوريا اليمن شركاء المنطقة عمليات حفظ السلام

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