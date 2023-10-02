من العجز إلى الفائض.. اتفاقيات ومشروعات كبرى نفذتها الدولة فى الطاقة والكهرباء خلال 9 سنوات

يعد قطاع الكهرباء مرفق حيوى لا يقل أهمية عن غيره من المرافق الخدمية بالدولة، ورغم أن شبكات الكهرباء أحد أكثر الخدمات الأساسية تغطيةً للمبانى على مستوى الجمهورية بنسب قاربت الـ 100%، إلا أن ضعف قدرات محطات توليد الكهرباء أمام التزايد المطرد فى الكتلة السكانية تسبب فى تفاقم تحوله إلى أزمة مزمنة واجهتها الدولة خلال الفترة بين عامى 2014 و2023 بحزمة من الإجراءات التى نستعرضها فى هذا التقرير.

قبل الجمهورية الجديدة

بلغ إنتاج الكهرباء فى عام 2014 نحو 24.4 ألف ميجاوات مما ترتب عليه حدوث انقطاعات التيار لفترات طويلة.

قدر عجز الكهرباء المولدة بنحو 6 آلاف ميجاوات عام 2014.

بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء 12.1 مليار جنيه عام 2013/2014.

بلغت قيمة عجز الغاز الطبيعى 2.2 مليار دولار في عام 2016/2017.

توقف توقيع الاتفاقيات البترولية منذ 2010 وحتى أكتوبر 2013.

فى عهد الجمهورية الجديدة

ارتفع إنتاج الكهرباء إلى 59 ألف ميجاوات عام 2022.

حققت مصر فائض من الطاقة الكهربائية المولدة تجاوز 13 ألف ميجاوات 2022.

البدء فى استغلال فوائض الكهرباء فى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع السعودية، الأردن، السودان، وليبيا، بالإضافة إلى دراسة الربط الكهربائى مع قبرص واليونان.

بلغ جحم الاستثمارات في قطاع الكهرباء 62.1 مليار جنيه عام 2021/2022.

إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء "سيمنز" بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات لتوفير الطاقة لـ 45 مليون مواطن.

تقدمت مصر 68 مركز في مؤشر الحصول على الكهرباء لتقفز من المركز 145 في عام 2015 إلى المركز 77 لعام 2020، و5 مراكز فى مؤشر التحول فى الطاقة من المركز 81 فى عام 2018 إلى المركز 76 فى عام 2021.

تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية منعا للخطورة.

زيادة مساهمة الطاقات المتجددة تدريجيًا إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية.

إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية أكثر من ملياري دولار.

البدء في إجراءات تنفيذ مشروع المحطة النووية وبناء أول محطة تعمل بالطاقة النووية بمصر تتكون من 4 وحدات بقدرة إجمالية 4800 م.و.

الانتهاء من إنشاء 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية في مصر.

تشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعادل 13 ضعف قدرة السد العالي.

إعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018.

ارتفعت صادرات الغاز الطبيعى بشكل تدريجى من 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 لـ 10 مليار دولار فى عام 2022.

توقيع 130 اتفاقية بترولية مع أكبر شركات في العالم للبحث والتنقيب خلال الفترة بين 2014 و2022.