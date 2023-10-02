الإسكندرانية فى مسيرات حاشدة لدعم الرئيس السيسى: بنحبك يا ريس

انطلقت مسيرات حاشدة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، لإعلان دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، والمشاركة في الاحتفالية الكبرى والتي تقام بميدان القائد إبراهيم وسط المدينة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر.

ومن المقرر أن يتم إحياء حفل اليوم بميدان القائد إبراهيم يحيها النجم أحمد شيبة، والنجم عصام كاريكا، وحضور لفيف من القيادات الشعبية بالإسكندرية والمواطنين.

وتوافد أهالي الإسكندرية على ميدان القائد إبراهيم للاحتفال بذكرى أكتوبر، معلنين خلال الاحتفال تأيدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة.

كما شارك العديد من المديريات والمؤسسات منها مديرية الشباب والرياضة، والإدارات التعليمية بالإسكندرية، وعدد من الشركات وجموع أهالي المحافظة.

ورفع المواطنين الأعلام المصرية، وصور الرئيس السيسي، وعلت الهتافات في الميدان بالحب والتأييد للرئيس السيسي، وذلك على أنغام الأغاني الوطنية، معبرين عن حبهم وتأييدهم ودعمهم للرئيس السيسي.

وقال سمير النيلي رئيس نادي المعلمين بالإسكندرية، إن اليوم يشارك المعلمون في احتفالية لذكرى نصر أكتوبر المجيد، وإعلان تأييد الشعب السكندري والمصري الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لما حققه من إنجازات كبرى على مدار 9سنوات سواء في قطاع التعليم أو جميع القطاعات التي تعد طفرة كبرى.

وأوضحت الوطنية للانتخابات، أنه يفتح باب الترشح لمنصب لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وتقدم طلبات الترشح على النموذج المعد لذلك بداية من يوم الخميس 5/10/2023 وحتى يوم السبت 14/10/2023.

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