الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي للوزراء: أشكركم على العمل الكبير ونستمر في عملنا لآخر يوم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسعادته للقاء الوزراء في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي: "سعيد للقائي بكم في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوجه لكم التحية، والتقدير والشكر، وبأقولكم أعمالكم مقدرة جدًا، أشكركم على العمل الكبير، ونستمر في عملنا بنفس القدرة لآخر يوم، آخر يوم امتي لا نعرف، لكن الإنسان يبني وبس، مش مهم القرار المهم إصرارك على تنفيذ القرار".

السيسي المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة رئاسة مجلس الوزراء الرئيس

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