الرئيس السيسي للوزراء: أشكركم على العمل الكبير ونستمر في عملنا لآخر يوم

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسعادته للقاء الوزراء في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي: "سعيد للقائي بكم في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوجه لكم التحية، والتقدير والشكر، وبأقولكم أعمالكم مقدرة جدًا، أشكركم على العمل الكبير، ونستمر في عملنا بنفس القدرة لآخر يوم، آخر يوم امتي لا نعرف، لكن الإنسان يبني وبس، مش مهم القرار المهم إصرارك على تنفيذ القرار".