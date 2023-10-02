الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من دمنهور.. مصطفى قمر يحتفل بمرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر

مصطفى قمر
مصطفى قمر

يحيي النجم مصطفى قمر، اليوم الإثنين، حفلا غنائيا كبيرا في دمهنور بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة التي يجبها جمهوره، ويقدم اغانى "أنا المصري" و"فوق الكل يامصر" .

من ناحية أخرى، قدم مصطفى قمر بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" وشاركه كل من داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وتخطت ايراداته أكثر من 9 مليون جنيه .

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وكان صناع العمل احتفلوا مؤخرا بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير .

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