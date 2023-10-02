حريق في حديقة مانجو خلف مستشفى حميات الإسماعيلية

اندلع حريق في حديقة للمانجو خلف مستشفى حميات الإسماعيلية، ودفعت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمستشفى وأشجار المانجو المجاورة.

وكشفت الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة عن تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

وأشارت الشبكة، في بيان، اليوم الإثنين، إلى ورود إخطار من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالإسماعيلية بنشوب حريق داخل مديرية أمن الإسماعيلية، وتم إخطار اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإقليم، بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وأمر برفع حالة استعداد جميع مقدمي خدمات الطوارئ بمركز السيطرة الإقليمى بالمحافظة، ومتابعة الحادث، وتوجيه كل الدعم خلال مكافحة الحريق.

تنسيق بين الجهات المعنية

وتوجه المحافظ إلى مكان الحادث ومعه القيادات التنفيذية للمحافظة، وأشرف على إدارة الأزمة من أمام مبنى مديرية الأمن.

كما دُفع بعدد 2 راصد بأجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لمتابعة الحادث ونقل الصورة فيديو إلى غرفة عمليات الشبكة الوطنية، وجارٍ حصر الخسائر، كما وردت بيانات المصابين إلكترونيًا من منظومة فرع هيئة الإسعاف.

الحالة الصحية للمصابين في حريق مديرية الأمن

ولفت إلى خروج 7 حالات من المستشفى للتحسن، ويتلقى باقي المصابين العلاج في المجمع الطبي بالإسماعيلية.