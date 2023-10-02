الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عاملة النواب: "حكاية وطن" أبلغ رد ضد المشككين فى إنجازات الرئيس

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

اعتبرت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب ، الأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، كلمة الرئيس أمام مؤتمر (حكاية وطن) والإنجازات التى تم عرضها خلال المؤتمر وتابعها كل المصريين بمثابة أقوى وأبلغ رد حاسم لكل من يقومون بالتشكيك في الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس فى جميع أنحاء البلاد.

تغييرات جذرية بفضل حكمة السيسي

وقالت سولاف، فى بيان أصدرته اليوم "إن المصريين على وعى وادراك كاملين بأن الدولة المصرية كانت تعانى من مشكلات اقتصادية وأمنية متعددة وكبيرة جدًا قبل 2013، إضافة تهالك بينتها التحتية ونجحت القيادة السياسية الحكيمة ممثلة فى الرئيس السيسى بأحداث تغييرات جذرية فى تلك الأوضاع بتحقيق الاستقرار الأمنى في المقام الأول الذي ساعد علي تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى قام بها الرئيس في مقدمتها مشروعات الطرق والمواصلات والإسكان والكهرباء والسياحة، إضافة إلى قطاع الزراعة والري حيث قامت الدولة باستصلاح مساحات اراضي كبيرة ومحطات مياه وعملية تدوير مياه الصرف الزراعي.

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ثقة بلا حدود في سياسات الرئيس الداخلية والخارجية

وأكدت سولاف أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون وبلا حدود فى سياسات الرئيس الداخلية والخارجية وأكبر دليل على ذلك وقوفهم صفًا واحدًا خلف قيادته الحكيمة ولذلك هم يتوافدون على مقرات الشهر العقارى فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لتأييد ترشح الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها لمصر وشعبها.

 وعى حقيقى بأن ما تواجهه البلاد

أكدت سولاف أن المصريين على وعى حقيقى بأن ما تواجهه البلاد حاليا من تحديات اقتصادية وارتفاع في أسعار السلع يرجع بشكل كبير إلي الأزمات العالمية وليست مصر البلد الوحيد التى تضررت، لكن كل دول العالم، مشيدة بالحرص الكبير من الرئيسة على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وقيام الدولة بدورها الاجتماعى تجاه المواطنين وتبنى الرئيس السيسى مشروع حياة كريمة الذى غير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصرى.

النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب ؤتمر حكاية وطن حكاية وطن

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