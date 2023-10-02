الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى عن دعم الأولى بالرعاية: "محدش بيجيب حاجة من جيبه ده من جيب مصر"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا الآن بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ندعم الأيتام ليس فقط في المؤسسات، ولدينا في مصر ما يقرب من مليون و400 ألف يتيم، ليسوا كلهم فقراء أو يتيمي الأبوين، وكنا ندعم 112، والآن ندعم 245 أي حوالي 20% من الأيتام في الوزارة بمبلغ مليار و750 مليون جنيه سنويًا.

 حوكمة قطاع الأيتام ووصول الدعم إلى مستحقيه

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين: هذا القطاع توجد فيه تبرعات كثيرًا، والمسألة في حوكمة قطاع الأيتام ووصول الدعم إلى مستحقيه، وهو ندخل فيه مع جمعيات أهلية وشرعية وجمعيات أخرى كثيرة.

ولفتت "القباج" إلى أن الرئيس السيسي وافق على حصول التضامن على 5% من تكافل وكرامة نصرفها في مساعدات تحتاج لدعم مادي شديد، وقالت للرئيس السيسي نحن نفعل لهم أشياء كثيرة، لكنهم في يد أمينة وسنوفر لهم الدعم المادي لأننا سنحاسب عليهم.

فيما مازح الرئيس السيسي وزير المالية قائلًا: "دكتور معيط عزز هذا الرقم لنضع مليار و750 مليون جنيه زيادة بجانب المليار ونصف مليار التي تم طلبها من قبل، فيجيبه الوزير بالموافقة، ليعلق الرئيس: محدش بيجيب حاجة من جيبه، ده من جيب مصر".

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

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