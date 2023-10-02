"تخصيص 1.5 مليار جنيه لهم".. السيسى: "إكرام الناس اللى عندها ظروف اللى هيعوض علينا فيه ربنا"

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حول السيدات ذوي الإعاقة واللاتي يبلغ عددهن حوالي 300 ألف، قائلا: “ما الرقم التقديري للمال الذي يحتجنه؟” لترد عليه قائلة: “حوالي مليار أو 2 مليار سنويا”، فيوجه الحديث لوزير المالية الدكتور محمد معيط قائلا: “دكتور معيط؟”، ليجيبه: “هو الأمر له شقان مالي وقانوني، والمالي حوالي 600 ألف جنيه، أما القانوني حوالي 7 مليارات جنيه”.

وأفاد الرئيس السيسي خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين: “7 مليارات جنيه هو رقم كبير جدا، و1 ونصف مليار جنيه رقم متوسط، ليتم الاتفاق على توفير هذا الرقم لهذه الفئة بتراض وتصفيق من الجميع، ويوافق عليها وزير المالية، لينهي الرئيس حديثه قائلا: ”إكرام الناس اللي عندها ظروف اللي هيعوض علينا فيه ربنا مش إحنا".

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها السفير سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساء اليوم.