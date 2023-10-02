الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسيرة حاشدة لـ"مستقبل وطن" في الدقي لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات

مسيرة دعم الرئيس
مسيرة دعم الرئيس

انطلقت منذ قليل، مسيرة حاشدة في شوارع الدقي بمحافظة الجيزة، من قبل أعضاء حزب مستقبل وطن، وعدد من  الأهالي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وطالبوه بالترشح، الأمر الذي دفع عدد من المواطنين للاحتشاد معهم وإطلاق الهتافات لدعم الرئيس السيسي.

ومن المقرر أن تنضم المسيرة مع المسيرة الحاشدة التي نظمها التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعددًا ضخمًا من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص؛ لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، والتي سارت منذ قليل في طريقها لميدان الدقي 

وخرج المعلمون رافعين لافتات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في مسيرة كبيرة، ليعلنوا دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ويطلبون منه ترشيح نفسه وخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 /2024، مرددين هتافات: "معاك يا سيسي.. السيسي رئيسي.. كمل مشوارك يا ريس".
 

المسيرة تنطلق من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة

 

وتنطلق مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين في أنحاء البلاد بأن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات، خاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتمامًا بالغًا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية لأقرانهم في سوق العمل.

 

مظاهرة حاشدة حزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية القادمة التعليم الخاص مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة

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