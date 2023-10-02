الإثنين 02 أكتوبر 2023
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مصر

بعد حديث الرئيس عنه.. تفاصيل المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البلازما

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما من أهم المشروعات الصحية التي تسعى القادة السياسية للانتهاء منه سريعًا، لما له من أهمية استراتيجية بمجال صناعة الدواء.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما، موضحًا أن الهدف منه هو تصنيع مشتقات البلازما وتوريدها للمرضى في مصر، ما سيكون له مردود إيجابي على منظومة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه تم التخطيط للمشروع منذ عدة سنوات في إطار اهتمام الدولة بالرعاية الصحية، موضحًا أن المشروع سيوفر عددًا من الأدوية المشتقة من البلازما التي لها تأثير إيجابي للعلاج والوقاية من أمراض كثيرة.

ولفت إلى أن هذا المشروع يعد من أعقد الصناعات الدوائية، كون تلك الأدوية تعتمد في تصنيعها على مادة خام وهي البلازما، ومصدرها الوحيد هو متبرع منتظم يتم اختياره، للتأكد من لياقته وقدرته على التبرع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي: الانتهاء من إنشاء مصنع إنتاج مشتقات الدم عام 2026

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فاعليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، إن مشروع مشتقات الدم كان هدفًا أمام الدولة حتى وقت فيروس كورونا وانتشاره وتأثيره على العالم، قائلًا إنه سيتم الانتهاء من إنشاء المصنع عام 2026.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، إن المشروع القومي لإنشاء مصنع مشتقات الدم يعتبر جزءًا من تصحيح العادات السيئة التي يتبعها المصريون، لأن المعايير التي سيتم استخدامها لقبول العينات واستمرارها من المواطنين صارمة جدًا.

إنتاج البلازما وزارة الصحة لرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات الدوائية الأدوية المشتقة من البلازما حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

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