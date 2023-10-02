مرصد الأزهر: جهود حكومة الصومال تسهم فى كبح جماح حركة الشباب

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن جهود الحكومة الصومالية لكبح جماح حركة الشباب الإرهابية تسهم في الحد من دموية الحركة ويمنعها من تنفيذ المزيد من العمليات، بالتزامن مع سحب قوات الاتحاد الإفريقي من البلاد.



وأضاف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في بيان له اليوم، الإثنين، أنه بالتزامن مع انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي من الصومال، أسهمت الجهود الحكومية في كبح جماح حركة الشباب الإرهابية، وتقليل تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية في الداخل الصومالي، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود محليًا وإقليميًا ودوليًا من أجل التصدي لإرهاب هذه الحركة ومن على شاكلتها من جماعات الإرهاب والعنف على أن تتم هذه الجهود على كل الأصعدة ميدانيًا وفكريًا وإعلاميًا بما يضمن دحر تلك التنظيمات والقضاء على الإرهاب بكل أشكاله.