الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشهابي يدعو الشباب المصري للتسجيل للمشاركة في المهرجان العالمي بروسيا 2024

اللجنة التحضيرية
اللجنة التحضيرية لمهرجان الشباب العالمى

أعلن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو اللجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمى الذى سينعقد فى مدينة سوتشى الروسية فى شهر مارس 2024 عن فتح باب التسجيل للشباب المصري للمشاركة في الدورة 20 لمهرجان الشباب  العالمي الذى تنظمه دولة روسيا الاتحادية،  خلال الفترة (١-٧) مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

 التاريخ يعيد نفسه

وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى فى بيان صحفى له أنه يسعده المشاركة فى اللجنة التحضيرية المصرية للمهرجان الشباب العالمى بروسيا الاتحادية ، مشيرا إلى أن التاريخ يعيد نفسه، حيث شارك «الشهابي» فى اللجنة التحضيرية المصرية لمهرجان الشباب العالمى الذى أقيم فى موسكو عام 1985.

حزب الجيل: ما قدمه الرئيس شىء نفخر به وأننا عشنا تنفيذه

 

txt

حزب الجيل يدعو الرئيس السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية

 تحية تقدير لروسيا لمساندتها لحق الشعب الفلسطينى 

وأكد الشهابي أن حرصه على المشاركة فى اللجنة التحضيرية المصرية بعد مرور ما يقرب من أربعة عقود على حضوره مهرجان الشباب العالمى موسكو 1985 يعود إلى تقديره الشديد لدولة روسيا الاتحادية ومساندتها لحق شعبنا العربى الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكذلك دعم الاتحاد السوفيتى الكبير لمصر وإعادة بناء قواتها المسلحة وتسليحها بأحدث الأسلحة حتى تحقق الانتصار العظيم فى حرب اكتوبر المجيدة والخالدة فى تاريخنا عام 1973  وكذلك تقديرا لمواقف روسيا المبدئية الداعمة لحق الشعوب فى الحرية والاستقلال والتنمية المستدامة وفى الحفاظ على ثرواتها الطبيعية.

 آليات تعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع الدول الصديقة 

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن المهرجان العالمي للشباب بروسيا هو أحد آليات تعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الصديقة والحليفة ، جنباً إلى جنب مع توطيد أواصر التعاون بين الشباب المصرى ونظرائهم فى دول العالم المشاركة فى المهرجان فى المجالات المختلفة الشبابية والرياضية والثقافية والفنية وكذلك فى ريادة الأعمال.

 تشكيل اللجنة التحضيرية المصرية برئاسة  " براني"

وأشار ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى إلى أنه رأى بمجرد وصول الدعوة إلي مصر أن تكون قيادة اللجنة من شباب مصرى واعد وتابع لذلك تم تشكيل اللجنة التحضيرية المصرية برئاسة المهندس الشاب احمد براني خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعضوية دكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة مقررا للجنة، ودكتور شريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية أميناً عاماً، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي منسقاً مع الأحزاب المصرية ، واتفقنا على أتخاذ المركز الثقافى الروسى بالدقى مقرا لاجتماعات اللجنة.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل مهرجان الشباب العالمى اللجنة التحضيرية المصرية للمهرجان الشباب العالمى الشباب

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

نيابة أمن الدولة تُخلى سبيل 40 من المحبوسين احتياطيًا

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام انبى فى كأس مصر وموعد المباراة والقنوات الناقلة

مدحت عبدالهادى: زيزو رفض عرضًا خياليًا للاستمرار مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً