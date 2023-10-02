الشهابي يدعو الشباب المصري للتسجيل للمشاركة في المهرجان العالمي بروسيا 2024

أعلن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو اللجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمى الذى سينعقد فى مدينة سوتشى الروسية فى شهر مارس 2024 عن فتح باب التسجيل للشباب المصري للمشاركة في الدورة 20 لمهرجان الشباب العالمي الذى تنظمه دولة روسيا الاتحادية، خلال الفترة (١-٧) مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

التاريخ يعيد نفسه

وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى فى بيان صحفى له أنه يسعده المشاركة فى اللجنة التحضيرية المصرية للمهرجان الشباب العالمى بروسيا الاتحادية ، مشيرا إلى أن التاريخ يعيد نفسه، حيث شارك «الشهابي» فى اللجنة التحضيرية المصرية لمهرجان الشباب العالمى الذى أقيم فى موسكو عام 1985.

تحية تقدير لروسيا لمساندتها لحق الشعب الفلسطينى

وأكد الشهابي أن حرصه على المشاركة فى اللجنة التحضيرية المصرية بعد مرور ما يقرب من أربعة عقود على حضوره مهرجان الشباب العالمى موسكو 1985 يعود إلى تقديره الشديد لدولة روسيا الاتحادية ومساندتها لحق شعبنا العربى الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكذلك دعم الاتحاد السوفيتى الكبير لمصر وإعادة بناء قواتها المسلحة وتسليحها بأحدث الأسلحة حتى تحقق الانتصار العظيم فى حرب اكتوبر المجيدة والخالدة فى تاريخنا عام 1973 وكذلك تقديرا لمواقف روسيا المبدئية الداعمة لحق الشعوب فى الحرية والاستقلال والتنمية المستدامة وفى الحفاظ على ثرواتها الطبيعية.

آليات تعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع الدول الصديقة

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن المهرجان العالمي للشباب بروسيا هو أحد آليات تعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الصديقة والحليفة ، جنباً إلى جنب مع توطيد أواصر التعاون بين الشباب المصرى ونظرائهم فى دول العالم المشاركة فى المهرجان فى المجالات المختلفة الشبابية والرياضية والثقافية والفنية وكذلك فى ريادة الأعمال.

تشكيل اللجنة التحضيرية المصرية برئاسة " براني"

وأشار ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى إلى أنه رأى بمجرد وصول الدعوة إلي مصر أن تكون قيادة اللجنة من شباب مصرى واعد وتابع لذلك تم تشكيل اللجنة التحضيرية المصرية برئاسة المهندس الشاب احمد براني خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعضوية دكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة مقررا للجنة، ودكتور شريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية أميناً عاماً، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي منسقاً مع الأحزاب المصرية ، واتفقنا على أتخاذ المركز الثقافى الروسى بالدقى مقرا لاجتماعات اللجنة.