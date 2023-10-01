الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الجيل: ما قدمه الرئيس شيء نفخر به وأننا عشنا تنفيذه

ناجي شهاب
ناجي شهاب

قال ناجي شهاب، رئيس حزب الجيل، إن الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة أمام مرشح رئاسة نقدم له سجل انجازات 10 سنوات، وانبهرنا بما تم وبحديث الوزراء وتعقيب الرئيس السيسي الصريح عليهم وكأننا لم نكن نعيش في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي كان يسابق الزمن لرؤية مصرة على بناء مصر الجديدة بكل ما أتى به من العلم الحديث من تطبيقات وهو رجل مؤمن بالديمقراطية عند حديثه عن التغيير الانتخابي.

الحوار الطني الذي دعا له الرئيس أكبر تمهيد للانتخابات الرئاسية

وأكد أن مايحدث في مصر تم التمهيد له والحوار الطني الذي دعا له الرئيس أكبر تمهيد للانتخابات الرئاسية، كما أن شباب التنسيقية يستعدون للانتخابات 2030 ومصر الآن جاهزة للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن فتح المجال العام والإفراج عن عدد كبير عن المعتقلين سياسيًا وفي طريقه أن يكون هناك تحديد زمني للمسجنونين في قضايا نشر.

وأشار إلى أن ما قدمه الرئيس السيسي شئ نفخر به ورأينا تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدًا أن الانتخابات ستكون شفافة وحرة وهذه الانتخابات تتم من خلال إشراف قضائي. 

حزب الجيل الرئيس السيسي نفخر رأينا تنفيذه الانتخابات الحوار الطني للانتخابات الرئاسية

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