الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية ولاية الإسماعيلية الإرهابية" إلى 10 أكتوبر

جريدة الدستور

قررت محكمة جنايات أمن الدولة  العليا، الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ولاية الإسماعيلية" الإرهابية لجلسة 10 أكتوبر لفض الأحراز وسماع الشهود.

 التخطيط لارتكاب جرائم عدائية

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، العديد من التهم، منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب.

 كما وجهت أيضا تهم بحيازة أسلحة نارية والتخطيط، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.

جماعة إرهابية جنايات أمن الدولة مجمع محاكم بدر المستشار محمد سعيد الشربيني خلية ولاية الإسماعيلية

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رابط الاستعلام عن قضية في محكمة النقض بالرقم الكلي

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