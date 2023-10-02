الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

زينب نوار: مؤتمر "حكاية وطن" هدفه عرض شامل للرؤى والإنجازات والمصارحة بالتحديات

زينب نوار
زينب نوار

أكدت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الإستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس الاقتصاد بجامعة مصر المعلوماتية، أهمية انعقاد مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، فضلا عن عدد من ممثلي المجتمع المصرى وأطيافه المختلفة، وذلك لتوضيح الرؤى للمواطنين وتقديم عرض شامل للإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن المصارحة بالتحديات التي تواجه الدولة، بشأن الوضع الاقتصادي المصري كيف كان وماذا وصل إلى أرض الواقع.

 الدولة بدأت فى العديد فى المشروعات القومية في كافة المجالات

وأضافت نوار، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الدولة بدأت فى العديد فى المشروعات القومية في كافة المجالات والتي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص فى البلاد، مشيرة إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" ومن أبرزها إنجاز قناة السويس الجديدة في وقت واجهنا فيه الإرهاب وحملات التشكيك والشائعات، موضحة أن الهدف من عقد سلسلة فاعليات "حكاية وطن" هي عرض الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية.

وأوضحت القيادية بحزب حماة الوطن، أنه تم تطوير 358 منطقة غير آمنة بتكلفة 8 مليارات جنيه من عام 2014 ـ 2022، مضيفة أن الدولة تمكنت من تطوير 97% من المناطق القابلة للتطوير، وإزالة 90% من المناطق غير القابلة للتطوير، فضلًا عن تنفيذ 1.2 مليون وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط وفاخر بتكلفة 540 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء 24 مدينة جديدة، وجارٍ البدء في تنفيذ 14 مدينة أخرى، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الجديدة للمال والأعمال في المنطقة.

وطالبت نوار، جموع الشعب المصري العظيم، أن لا يتلفتوا إلى أي شائعات واتهامات مغرضة ضد الدولة وحكومتها وقيادتها المصرية، فضلا عن ضرورة أن يشارك المواطنين في الانتخابات المقبلة بشكل إيجابي وأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية، بالاضافة إلى أن مصر تحتاج لكل مواطن أن يقف بجانبها وأن يساهم في تنميتها، مشيرة إلى أن المؤتمر  بمثابة وثيقة مهمة وفاصلة لتسجيل إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

ولفتت نوار إلى أن تعريف المصريين بحقيقة ما شهدته مصر من مشروعات تمت فى وقت قياسى، مؤكدة أن حديث الرئيس السيسى اتسم بالمصارحة والشفافية حول كافة ما عاشته مصر من خطى تنموية وما تواجهه من تحديات، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

حكاية وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الوزراء الوضع الاقتصادى المشروعات القومية

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