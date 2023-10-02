الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الكشف الطبي جامعة حلوان 2023 والأوراق المطلوبة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يستمر الكشف الطبي جامعة حلوان 2023 للطلاب المتخلفين عنه في الوقت الذي حددته جامعة حلوان والذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي، ولكن يستمر للطلاب المتخلفين بما أنه شرط أساسي للالتحاق بالدراسة في جامعة حلوان، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الكشف الطبي جامعة حلوان 2023 والأوراق المطلوبة. 

رابط الكشف الطبي جامعة حلوان 2023

يستطيع الطلاب المتخلفين  وطلاب المرحلة الثالثة إجراء الكشف الطبي جامعة حلوان 2023 من خلال الرابط الذي خصصته الجامعة لذلك، باتباع الخطوات التالية: 

أولا الدخول عبر بوابة جامعة حلوان أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: هنا ثم اختر الكلية التي التحقت بها، ثم اختر مصري أم وافد ثم كتابة الرقم القومي، واضغط على زر تسجيل، واتبع التعليمات التي تظهر أمامك. 

جامعة حلوان تعلن إضافة طلاب المرحلة الثالثة إلى موقعي الكشف الطبي وطلب الالتحاق

رئيس جامعة حلوان يُشارك فى المؤتمر الوطنى "حكاية وطن"

الكشف الطبي للطلاب

وتجري جامعة حلوان الكشف الطبي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتم قبوله في إحدى كليات جامعة حلوان، ولا يسمح بإجراء الكشف الطبي في غير الموعد المحدد، وفي حالة تخلف الطالب عن الموعد المحدد، يجب عليه حجز موعد جديد من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، يتم استبعاد الطالب من الجامعة في حالة عدم اجتيازه الكشف الطبي.

ويتم الإعلان عن نتائج الكشف الطبي خلال أسبوع من إجراء الكشف الطبي،  يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة باستخدام الرقم القومي. 

ويعد الكشف الطبي شرط أساسي لقبول الطالب في أى من الجامعات المصرية، ولابد أن يخضع لها الطالب في موعد للالتحاق بالدراسة والتي بدأت في 30 سبتمبر الماضي. 

جامعة حلوان تعلن إضافة طلاب المرحلة الثالثة إلى موقعي الكشف الطبي وطلب الالتحاق

اليوم.. جامعة القاهرة تواصل توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد

الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي جامعة حلوان 

يجب على الطالب الذي يخضع للكشف الطبي جامعة حلوان تجهيز بعض الأوراق التي اعلنت عنها الجامعة، وهي:-

  • بطاقة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني.
  • صورة بطاقة الترشيح.
  • بطاقة الرقم القومي.
  • تصوير البطاقة الشخصية صورتين.
txt

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الكشف الطبي جامعة حلوان إجراء الكشف الطبي جامعة حلوان الثانوية العامة الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي رابط الكشف الطبي جامعة حلوان 2023 الكشف الطبي جامعة حلوان 2023

مواد متعلقة

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

تحديد موعد الكشف الطبي لطلاب جامعة سوهاج الجدد

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

بالأسماء.. مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

دولة مع المواطن.. «حياة كريمة»: تخفيف أوجاع المرضى.. وعلاج الحالات الحرجة فى المستشفيات

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

وزير الصحة يتفقد مقر حملة «100 يوم صحة» بـ«رأس التين» ويوجه بتكثيف خدمات الحملة بأماكن التجمعات السكنية الكثيفة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

المعاينة: السرعة الزائدة وراء حادث ميكروباص التجمع

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حقيقة انقطاع الانترنت في العالم .. وظاهرة العاصفة الشمسية 2023

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً