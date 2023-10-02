يستمر الكشف الطبي جامعة حلوان 2023 للطلاب المتخلفين عنه في الوقت الذي حددته جامعة حلوان والذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي، ولكن يستمر للطلاب المتخلفين بما أنه شرط أساسي للالتحاق بالدراسة في جامعة حلوان، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الكشف الطبي جامعة حلوان 2023 والأوراق المطلوبة.

رابط الكشف الطبي جامعة حلوان 2023

يستطيع الطلاب المتخلفين وطلاب المرحلة الثالثة إجراء الكشف الطبي جامعة حلوان 2023 من خلال الرابط الذي خصصته الجامعة لذلك، باتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول عبر بوابة جامعة حلوان أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: هنا ثم اختر الكلية التي التحقت بها، ثم اختر مصري أم وافد ثم كتابة الرقم القومي، واضغط على زر تسجيل، واتبع التعليمات التي تظهر أمامك.

الكشف الطبي للطلاب

وتجري جامعة حلوان الكشف الطبي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتم قبوله في إحدى كليات جامعة حلوان، ولا يسمح بإجراء الكشف الطبي في غير الموعد المحدد، وفي حالة تخلف الطالب عن الموعد المحدد، يجب عليه حجز موعد جديد من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، يتم استبعاد الطالب من الجامعة في حالة عدم اجتيازه الكشف الطبي.

ويتم الإعلان عن نتائج الكشف الطبي خلال أسبوع من إجراء الكشف الطبي، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة باستخدام الرقم القومي.

ويعد الكشف الطبي شرط أساسي لقبول الطالب في أى من الجامعات المصرية، ولابد أن يخضع لها الطالب في موعد للالتحاق بالدراسة والتي بدأت في 30 سبتمبر الماضي.

الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي جامعة حلوان

يجب على الطالب الذي يخضع للكشف الطبي جامعة حلوان تجهيز بعض الأوراق التي اعلنت عنها الجامعة، وهي:-