المتهم بالشروع فى قتل عامل وترويج مخدرات: "خلافات مادية السبب"

أقر سائق باعترافات تفصيلية، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عقب القبض عليه، لاتهامه بإصابة عامل بطلق ناري، وحيازة كمية من مخدر الحشيش، وسلاح ناري.

وذكر المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليه، نتيجة خلافات مادية، مما دفعه لإحداث تلفيات بسيارته، وإطلاق النار عليه والهرب.

اعتراف بترويج المخدرات

أضاف المتهم أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وأن كمية المخدر المضبوطة بحوزته، كان يستعد لترويجها بين عملائه، واستخدامه سيارته في التنقل بين عملائه عقب التواصل معهم هاتفيا، كما اعترف المتهم بحيازة مخدر الحشيش للاتجار به.

واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليه، عقب تحسن حالته الصحية، ووجه اتهاما للجاني بالشروع في قتله، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) مصاب بطلق نارى.

بالفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلًا سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة أحد الأشخاص، لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما، وحدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية تطورت لقيام ذلك الشخص بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاهه، مما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالإكصدام الخلفى للسيارة ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التى كانت بحوزة المشكو فى حقه "مستأجرة" وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلًا السيارة المشار إليها، وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.