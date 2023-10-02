محافظ أسوان يكلف بمتابعة تنفيذ مشروعات قرى كوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافي بالقيام بجولة تفقدية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات الإدارة المحلية الجارية داخل قرى مركز كوم أمبو.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة).

ورافق السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافي خلال جولته رئيس وحدة حياة كريمة، ومدير المشروعات بالمحافظة، بالإضافة إلى مسئولي دار الهندسة والشركة الوطنية وجهاز التعمير والحماية المدنية، علاوة على رئيس ونائب مركز ومدينة كوم أمبو.

مشروعات الإدارة المحلية

وخلال الجولة أكد اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، أن مشروعات الإدارة المحلية بالمحافظة تبلغ 19 مشروعًا بتكلفة إجمالية 152 مليون جنية وتضم 7 أسواق و6 مواقف سيارات، بالإضافة إلى 6 وحدات إطفاء موزعة على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

وأشار إلى أن الجولة الميدانية شملت تفقد إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بسلوا بحرى بنسبة 100%، بالإضافة إلى تفقد موقف سيارات قرية الكفور غرب بنسبة 90%، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة للانتهاء من التشطيبات الخاصة بالكافتيريا والمسجد والمحلات مع استكمال أعمال المظلات وذلك خلال أسبوعين.

كما أوضح السكرتير العام المساعد أن الجولة شملت أيضًا تفقد موقف سيارات الكفور شرق بنسبة 60%، حيث تم التوجيه بزيادة أعداد العمالة والمعدات المستخدمة لضمان الانتهاء من كل الأعمال بالموقف خلال الشهر الجاري.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بتكثيف الجهود، وعدم السماح بأي تأخير في نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات مع استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول، بجانب الاهتمام بتنسيق الموقع العام في محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة.

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