وكيل ومدير تعليم "الخارجة" في جولة ميدانية على مدارس المدينة

أجرى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمدرسة المروة الابتدائية بالخارجة يرافقه وصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية وإنتظام التلاميذ بالفصول الدراسية والتزام المعلمين بمهامهم الوظيفية.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد

وحرص المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، على مشاركة تلاميذ مدرسة المروة الابتدائية بالخارجة الحصة الأولى والتى جرى إعدادها حول تنمية روح الولاء والإنتماء للوطن فى نفوس التلاميذ.

حيث أكد وكيل التعليم على الدور الهام لقواتنا المصرية فى حماية الوطن والحفاظ على امنه واستقراره.

وكيل التعليم يتفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية

كما استأنف المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولاته التفقدية لمتابعة العمل بالمدارس.



حيث أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير منظومة العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية

وخلال جولته بالاقسام العملية اشاد المهندس سيد بإلتزام الطلاب بالزى والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.



وجرى فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب حول التدريبات العملية بالمدرسة ومدى الاستفادة منها

موجها الشكر والتقدير للعاملين بالمدرسة لما لمسه من التعاون الجاد والمثمر وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لعملية تعليمية متميزة.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشهد طابور المدرسة الصباحي

وشهد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، وقائع طابور الصباح بمدرسة المروة الإعدادية يرافقه السيد وصفى حسن مديرإدارة الخارجة التعليمية.

وخلال الطابور إستمع وكيل التعليم لفقرات الإذاعة الصباحية تضمنت فقرات تربوية هادفة ونشرة للاخبار.

وفى كلمته هنأ المهندس سيد طلاب المدرسة بالعام الدراسى الجديد داعيا الله أن يجعله عام متميز ملؤه النجاح والتفوق

وشدد المهندس سيد بضرورة الإلتزام بالزى الموحد للمعلمين والذى يضفى مظهر جمالى ومشرف للمعلم.

وفى الختام أدى المهندس سيد مراسم تحية العلم والنشيد الوطنى بمشاركة العاملين وطلاب المدرسة فى مشهد مهيب للإعتزاز بالوطن.