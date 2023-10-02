الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

قبل الاحتفال باليوبيل الذهبى.. أبرز المعلومات عن إكليريكية المحرق

الأنبا بيجول
الأنبا بيجول

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، مساء اليوم احتفالية اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية لدير المحرق بأسيوط. 

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن إكليريكية المحرق قبل الاحتفال باليوبيل الذهبي:

 

التعريف بالكلية

تعد الكلية الإكليريكية اللاهوتية لدير السيدة العذراء المحرق هى كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، أسسها مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث عام 1973 م.
 

رسالة الكلية 

هى إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية من الشباب روحيًا وعلميًا ونفسيًا، قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية.


شهادة الكلية

تمنح الكلية شهادة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتية والكنسية


شروط الالتحاق والقيد هى: 


1. أن يكون المتقدم أرثوذكسيًا مشهودًا له بالتقوى والغيرة الروحية. 
2. أن يكون المتقدم ذكرًا أعزب، ولا تزيد سن المتقدم على 30 سنة. 
3. المستوى العلمى المطلوب للالتحاق بالكلية هو خريج الكليات والجامعات التى تمنح شهادة التخرج بعد أربع سنوات.
4. أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية. 
5. أن يحصل المتقدم على تزكية صريحة من نيافة الأب الأسقف التابع له، بالموافقة على التحاقه بالكلية الإكليريكية وأن يكون مسئولًا عنه أثناء الدراسة وبعد التخرج، وأن تشمل التزكية أن يتصف المتقدم بحسن السير والسلوك والمستوى الروحى.
6. بالنسبة للمتقدمين من إيبارشية قداسة الأب البطريرك بالقاهرة والإسكندرية، والمُسندة لآباء أساقفة عمومين، يُطبق عليهم شروط التزكية الصريحة من نيافة الأب الأسقف المختص بالإشراف على المنطقة، على أن يحصل المتقدم أيضًا على تزكية الآباء كهنة الكنيسة التى يخدم بها، تُوضح احتياجهم له فى الخدمة داخل الكنيسة.
7. أن يكون المتقدم متفرغًا من العمل تفرغًا كاملًا للدراسة بالكلية.
8. اجتياز الكشف الطبى والاختبار النفسى لبيان صلاحيته الجسمية والنفسية.
9. النجاح فيما تجريه الكلية من اختبارات ومنها اختبارات المقابلة الشخصية

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