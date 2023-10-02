الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ10 تخصصات.. قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية بأسوان

القافلة الطبية
القافلة الطبية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 78 مريضا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان، تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. 

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

التخصصات الطبية التي تتضمنها القافلة

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجًا للمرضى، شملت: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، وتم الكشف عن الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا أن المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقرى عزبة الواحي والرمد الشرقي وكوم أمبو قبلى والإسماعيلية مركز كوم أمبو، وقرى السيل الريفي وكيما وابوالريش ونجع القرود وعزبه التحرير بمركز أسوان.

إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية، وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة.

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