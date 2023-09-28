الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة"..

55 مشروعًا لخدمة 80 ألف مواطن بقريتيِّ العتمور والعباسية في أسوان

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتلافي كل الملاحظات والعقبات وحل المشكلات أولًا بأول، بالإضافة إلى متابعة سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية التي بدأت التشغيل التجريبي لها بمختلف القرى والنجوع المستهدفة من أجل التفاعل مع المواطنين والاستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة ورصد أهم مطالبهم واحتياجاتهم. 

جاء ذلك استمرارًا للمتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة).

مشروعات قرى العتمور والعباسية 

من جهته، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة "حياة كريمة"، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم القيام بجولة مفاجئة لتفقد عدد 55 من المشروعات الجارية بقريتى العتمور قبلى والعباسية وتوابعهما بمركز كوم أمبو والتى تخدم 80 ألفًا و823 من المواطنين والأهالي. 

وأشار إلى أن تفقد المعاملات وتقديم الخدمات داخل عدد 3  من المجمعات الحكومية والخدمية بإجمالى 350 معاملة تختص بخدمات التضامن والتموين وخدمات الوحدة المحلية القروية، بالإضافة إلى تفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدرسة العتمور قبلي، وإنشاء نقطة إسعاف العباسية، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والخطوط الرئيسية، وأيضًا مشروع تدعيم خطوط وشبكات الكهرباء بالقرية الأم العباسية بعدد 19 محول كهربائى مع إحلال وتجديد شامل لأعمدة الكهرباء والإنارة وذلك بنسب 100% لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء شباب العتمور قبلى بنسبة 90%. 

وأوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة حسن الاستقبال والتعامل مع المواطنين داخل المجمعات الحكومية والخدمية والإهتمام بتيسير وتسهيل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على الخدمات المطلوبة في أقصر وقت. 

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها، علاوة على عدم التهاون واستبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة.

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حياة كريمه قرى أسوان العباسية العتمور قبلى 55 مشروع المجمعات الحكومية

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