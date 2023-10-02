الإثنين 02 أكتوبر 2023
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أحمد أبوزيد: نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة أصبح 560 مترًا مكعبًا سنويًا (فيديو)

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو زيد

قال الدكتور أحمد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، إن مصر تعتبر من البلدان الفقيرة في الموارد المائية، موضحًا أنه لدينا مصدر مائي وحيد وهو نهر النيل، وهذه الموارد لا تزيد، ومع زيادة عدد السكان والاحتياجات المائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مختلف القطاعات ولا سيما الاستخدامات المنزلية، نجد أنه لا بد من زيادة الموارد المالية المتاحة.

وأضاف أبو زيد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن هناك تحديات أخرى، منها أن مصر تقع في آخر مصب نهر النيل، كما أن الموارد المائية الجوفية المتاحة في مصر إما معاد استخدامها بوادي النيل أو الدلتا، وهناك المياه الجوفية بالصحاري حيث تواجه تحديا آخر وهو أنها مياه غير متجددة، وبالتالي، فإنها لا بد أن تُستخدم بحرص شديد.

مصر تبذل جهدًا كبيرًا لسد الفجوة المائية

وأشار المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لسد الفجوة المائية، حيث إن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة أصبح 560 متر مكعب سنويا، أما حد الفقر المائي فهو 1000 متر مكعب، ونقترب من حد الفقر المدقع وهو 500 متر مكعب للمياه.

وأوضح أن هناك موارد غير تقليدية تشمل التوجه إلى تحلية مياه البحر، حيث اتخذ قرار بأن جميع المدن الساحلية تعتمد على تحلية المياه المالحة في الخزانات الجوفية، لافتًا إلى أن مصر دشنت أكبر مشروعات في العالم وهي أكبر محطات لمعالجة الصرف الزراعي مثل المحسمة.

الموارد المائية العذبة 560 متر مكعب سنوي ا نصيب الفرد بالموارد المائية نصيب الفرد أحمد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري

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