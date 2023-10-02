الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في اليوم العالمي لـ اللا عنف.. كيف يمكنك التخلص من علاقة مؤذية؟

اليوم العالمي للاعنف
اليوم العالمي للاعنف

قد يكون من الصعب الاعتراف بأنك تعرضت   لأذى من شخص تحبه، ولكن من الأصعب أن تمتلك الشجاعة للمغادرة، إذا لم تكن متأكدًا من أنك جاهز تمامًا بعد فلا بأس، ولكن قد يكون من المفيد حقًا البدء في اتخاذ خطوات حتى تتمكن من الخروج عندما يحين الوقت.

 

في اليوم العالمي لـ اللا عنف كيف يمكنك الهروب من علاقة مؤذية:

 

قرر خطة للهروب

قرر أين ستذهب عندما تغادر، حتى قبل أن تتخذ قرارًا كاملًا بالمغادرة، ابدأ في التفكير في المكان الذي ستذهب إليه إذا اضطررت إلى الخروج بسرعة، ربما يكون لديك صديق أو فرد من أفراد العائلة يرغب في استقبالك، أو قد تشعر بالأمان في ملجأ للعنف المنزلي، من خلال وضع خطة جاهزة، ستشعر أنك أكثر استعدادًا إذا تصاعد الموقف واحتجت إلى الوصول إلى مكان آمن.

 

تعبئة أي متعلقات

يجب تعبئة الأوراق المهمة وبعض الضروريات، إذا كان لديك الوقت لحزم أمتعتك، فاجمع مستنداتك الأساسية، مثل رخصة القيادة وبطاقة الضمان الاجتماعي وشهادة الميلاد ووثائق التأمين وبيانات البنك وبطاقة الائتمان، وقم بإحضار بعض التغييرات في الملابس والأدوية وربما بعض الإرث الصغير مثل المجوهرات. 

 

البقاء آمنا قبل النقل

اذهب إلى مكان آمن إذا شعرت أن المعتدي الخاص بك يزعجك، راقب العلامات التي تشير إلى أن شريكك قد يكون على وشك الغضب، كأن يكون في حالة سكر أو يحاول بدء جدال حول شيء صغير، ثم استخدم عذرًا معقولًا للخروج من المنزل، حتى لو لبضع ساعات فقط. 

 

البقاء آمنا أثناء النقل وبعده

غادر عندما لا يكون المعتدي في المنزل إن أمكن، الطريقة الأكثر أمانًا للمغادرة هي الانتظار حتى تعلم أن الشخص الذي أساء إليك سيغيب لفترة من الوقت، كما هو الحال عندما يكون في العمل، احصل على الأشياء التي حزمتها مسبقًا وابتعد في أسرع وقت ممكن.

 

فهم وإدارة الخوف

هذا رد فعل طبيعي حقًا، ولا بأس، قد تشعر بالتوتر بشأن ما سيفعله شريكك عندما يكتشف رحيلك، وربما تخشى أيضًا أن يؤذي الشخص الذي اعتدى عليك نفسه أو أي شخص آخر بمجرد رحيلك، ومع ذلك فإن الإساءة تتصاعد دائمًا تقريبًا وستكون في خطر أكبر كلما طالت مدة بقائك.

اليوم العالمي للاعنف علاقة مؤذية خطة الهروب التوتر تعبئة المتعلقات

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