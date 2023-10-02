الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في عهد الرئيس السيسي.. كيف أصبحت مصر الأولى إفريقيا في الاستزراع السمكي؟

الأستزراع السمكي
الأستزراع السمكي

شهدت صناعة الاستزراع السمكي في مصر تطورًا كبيرًا، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الكبرى لتطوير هذه الصناعة وزيادة الإنتاجية، مما جعل لدينا اكتفاء ذاتي من الأسماك وأصبحت مصر الأولى إفريقيا في إنتاجها.

 

مشروع "حياة كريمة" يهدف إلى تطوير وتحديث مصائد الأسماك الصغيرة

ومن بين هذه المشروعات، مشروع "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تطوير وتحديث مصائد الأسماك الصغيرة، وتوفير التدريب والمعدات اللازمة للصيادين والمربين، كما تم إطلاق مشروع "السمك على كل مائدة" الذي يهدف إلى توفير الأسماك بأسعار معقولة للمواطنين.

وأسفرت هذه المشروعات وجهود الحكومة عن زيادة إنتاجية صناعة الاستزراع السمكي، وتحسين جودة الأسماك المنتجة، وتوفير فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع.

وجرى أيضًا إطلاق برنامج "تنمية الثروة السمكية" الذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأسماك وتوفير فرص عمل في هذا القطاع، وتم تطوير مزارع الأحواض السمكية والمزارع السمكية الخاصة بالأسماك البحرية والنهرية، وتم توفير التدريب والمعدات اللازمة للمربين.

وفي إطار التحول الرقمي، تم إطلاق تطبيق "سمكتي" للترويج للأسماك المنتجة محليًا، وتوفير قنوات للتسويق والبيع عبر الإنترنت.

وبفضل هذه الجهود والإصلاحات، تشهد صناعة الاستزراع السمكي في مصر نموًا مستدامًا، وتعد من أهم المصادر الغذائية والاقتصادية في البلاد.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين معيشة الفقراء والمحرومين، كما تساهم صناعة الاستزراع السمكي في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ تعتبر بديلًا مستدامًا لصيد الأسماك البرية.

وبالرغم من التحديات التي تواجه هذه الصناعة، مثل نقص المياه والتلوث وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن الحكومة المصرية ملتزمة بتطوير هذا القطاع وتوفير الدعم اللازم للمربين والصيادين، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الاستزراع السمكي.

وتعد الصادرات من صناعة الاستزراع السمكي من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، حيث يتم تصدير الأسماك المنتجة إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، وتحظى الأسماك المصرية بسمعة جيدة في الأسواق الدولية، نظرًا لجودتها ونظافتها وتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية.

وفي المستقبل، تطمح الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاجية صناعة الاستزراع السمكي، وتوسيع نطاق التصدير، وتحسين جودة المنتجات، وتوفير فرص عمل أكثر للشباب والمرأة في هذا القطاع، وستستمر الحكومة في دعم هذه الصناعة وتشجيع الاستثمارات فيها، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.

عبدالفتاح السيسي صناعة الاستزراع السمكي الأولى إفريقيا إنتاج الأسماك لدينا إكتفاء ذاتي من الأسماك المعدات اللازمة للصيادين

مواد متعلقة

خالد عيش: "حكاية وطن" كشف حساب لإنجازات غير مسبوقة.. والرئيس مهتم بتوضيح الحقائق

حكاية وطن.. كيف تمكنت مصر فى عهد السيسى من تطوير قواتها "الجو بحرية"؟

"حكاية وطن".. الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات قطاع الاتصالات

حكاية وطن.. الداخلية حرصت على تبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة دوليًا وإقليميًا

الأكثر قراءة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

عاجل.. الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حرب أمريكية على مصر

حازم عمر يشكر المواطنين بعد عمل توكيلات له لترشحه لرئاسة الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية