في عهد الرئيس السيسي.. كيف أصبحت مصر الأولى إفريقيا في الاستزراع السمكي؟

شهدت صناعة الاستزراع السمكي في مصر تطورًا كبيرًا، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الكبرى لتطوير هذه الصناعة وزيادة الإنتاجية، مما جعل لدينا اكتفاء ذاتي من الأسماك وأصبحت مصر الأولى إفريقيا في إنتاجها.

مشروع "حياة كريمة" يهدف إلى تطوير وتحديث مصائد الأسماك الصغيرة

ومن بين هذه المشروعات، مشروع "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تطوير وتحديث مصائد الأسماك الصغيرة، وتوفير التدريب والمعدات اللازمة للصيادين والمربين، كما تم إطلاق مشروع "السمك على كل مائدة" الذي يهدف إلى توفير الأسماك بأسعار معقولة للمواطنين.

وأسفرت هذه المشروعات وجهود الحكومة عن زيادة إنتاجية صناعة الاستزراع السمكي، وتحسين جودة الأسماك المنتجة، وتوفير فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع.

وجرى أيضًا إطلاق برنامج "تنمية الثروة السمكية" الذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأسماك وتوفير فرص عمل في هذا القطاع، وتم تطوير مزارع الأحواض السمكية والمزارع السمكية الخاصة بالأسماك البحرية والنهرية، وتم توفير التدريب والمعدات اللازمة للمربين.

وفي إطار التحول الرقمي، تم إطلاق تطبيق "سمكتي" للترويج للأسماك المنتجة محليًا، وتوفير قنوات للتسويق والبيع عبر الإنترنت.

وبفضل هذه الجهود والإصلاحات، تشهد صناعة الاستزراع السمكي في مصر نموًا مستدامًا، وتعد من أهم المصادر الغذائية والاقتصادية في البلاد.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين معيشة الفقراء والمحرومين، كما تساهم صناعة الاستزراع السمكي في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ تعتبر بديلًا مستدامًا لصيد الأسماك البرية.

وبالرغم من التحديات التي تواجه هذه الصناعة، مثل نقص المياه والتلوث وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن الحكومة المصرية ملتزمة بتطوير هذا القطاع وتوفير الدعم اللازم للمربين والصيادين، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الاستزراع السمكي.

وتعد الصادرات من صناعة الاستزراع السمكي من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، حيث يتم تصدير الأسماك المنتجة إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، وتحظى الأسماك المصرية بسمعة جيدة في الأسواق الدولية، نظرًا لجودتها ونظافتها وتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية.

وفي المستقبل، تطمح الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاجية صناعة الاستزراع السمكي، وتوسيع نطاق التصدير، وتحسين جودة المنتجات، وتوفير فرص عمل أكثر للشباب والمرأة في هذا القطاع، وستستمر الحكومة في دعم هذه الصناعة وتشجيع الاستثمارات فيها، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.