أشرف صبحى يهنئ نور الطيب بعد فوزها بلقب ساوث ويسترن للإسكواش

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نور الطيب لاعبة المنتخب الوطني، بعد فوزها بلقب بطولة ساوث ويسترن والمقامة بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد فوزها على نظيرتها الأمريكية من أصول مصرية أماندا صبحي بنتيجة 3-1.

اهتمام الدولة بدعم المواهب الرياضية فى كل المراحل العمرية



وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بدعم المواهب الرياضية فى كل المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى المنتخب الوطني للبادل، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل، وفوزهم على المنتخب الكويتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملاعب ندا الشباب بالإمارات.



وجدد الدكتور أشرف صبحى الدعم الكبير واللا محدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكل الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كل المستويات والاصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلي قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.



وضمت قائمة المنتخب، 8 لاعبين وهم: "علي زغلول - جورج واكيم - يوسف حسام - أحمد علاء زعتر - عمر طارق - شريف مخلوف - محمد أحمد السيد - علي شقير".

على جانب آخر، تعلن وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التسجيل للشباب المصري للمشاركة في المهرجان العالمي للشباب في روسيا في دورته الـ20 والذي ينظم في خلال الفترة (1-7) مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن المهرجان العالمي للشباب بروسيا إحدى آليات تعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الشقيقة، جنباً إلى جنب مع توطيد أواصر التعاون فى مجالي الشباب والرياضة مع تلك الدول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.