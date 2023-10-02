مدحت منير يناقش "مبروك خسرت الانتظار" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة مناقشة ديوان "مبروك خسرت الانتظار" للشاعر مدحت منير الحائز على جائزة التميز لاتحاد كتاب مصر، ويناقشة الشاعر والناقد أحمد حنفي، ويدير اللقاء الشاعر محمد خميس، وذلك في السادسة مساء الأربعاء الموافق 4 أكتوبر بقاعة توفيق الحكيم.

من أجواء الديوان:

وقول

لكل المغدورين فى الأرض

وكل من خذله اختيار

مبروك...

خسرت الانتظار

مدحت منير

ويعد الشاعر مدحت منير، من مواليد 27 يناير عام 1961، حاصل على بكالوريوس علوم قسم فيزياء، صدر له دواوين "مكان مريح للحزن"، سلسلة إبداعات 1997، "عنف ومحبة"، مكتبة الأسرة 2004، "كان لازم نرقصها سوا"، دار ميريت 2008، و"اعملي بتحضنيني" هيئة قصور الثقافة 2016"، "بالقميص الكاروهات" هيئة الكتاب 2016.

قدم عددًا من أشعار الأعمال الإذاعية والمسرحية منها: أشعار مسلسل اللحظة الحرجة بإذاعة القناة، أشعار مسلسل ومعى نصف القمر بإذاعة القناة، أشعار وأغانى مسرحيات "مواطن للبيع، مولد سيدى الراعى، روح طبيب القلوب، ليلة حريق النافى، الأبرياء، المجانين، فاوست والأميرة الصلعاء" بمسرح الثقافة الجماهيرية، كذلك قام بكتابة أغاني حلقات أنا المصري "مسحراتي القناة" لتلفزيون القناة الرابعة خلال شهر رمضان عام 2006، وتم انتخابه للتكريم عن أدباء وجه بحرى بمؤتمر أدباء مصر عام 2015.

مركز الحرية للابداع

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعتبر من أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية، بل أنه أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز، وحرصًا على النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم مركز الحرية من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة على دراسة متيقنة.