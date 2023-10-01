الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق استمارة المشاركة بمهرجان الحرية المسرحي في الإسكندرية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع

أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن انطلاق استمارة المشاركة بمهرجان الحرية المسرحي إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

رابط استمارة المشاركة 

وأوضح المركز أن استمارة المشاركة متاحة  على الرابط التالي:

https://www.ebdaaalex.gov.eg/?q=node/8570

انطلاق الدورة التاسعة 

ومن المقرر أن تنطلق الدورة التاسعة  للمهرجان، في الفترة من 10 نوفمبر حتى 17 نوفمبر 2023، وتقام فعاليات المهرجان على خشبة مسرح المركز بالإسكندرية، وهذه الدورة مهداه لفنان الشعب سيد درويش.

ينظم المهرجان بتمويل من صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية؛ كما يعتمد تنظيم المهرجان على موظفي مركز الحرية للإبداع، وتحت إدارة الدكتورة ايناس دياب مدير المركز والمخرج المسرحي محمد مرسي ابراهيم رئيس المهرجان.

يذكر أن الفنانة سميرة عبد العزيز هي الرئيس الشرفي للمهرجان المهرجان، كما يديره الفنان محمد شحاته.

شروط العروض المشاركة 

وحدد المهرجان الشروط الواجب توافرها في العروض المشاركة وهي:
-ألا يكون العرض شارك في أي دورة من الدورات السابقة في المهرجان.

-أن يتناسب العرض جغرافيا مع إمكانات المسرح، ويجتاز قبول لجنة المشاهدة.


-ضرورة أن يتحمل مخرج العرض كل الأمور الخاصة بقانونية العمل من حقوق خاصة بالعاملين في العرض، وحقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية وصحة البيانات المذكورة في استمارة المشاركة.

- يحق لإدارة المركز والمهرجان استبعاد العروض المخالفة لنظام ولائحة المهرجان والمركز.

وتفحص لجنة المشاهدة العروض المقدمة في الفترة من 10 إلى 15 اكتوبر202اكتوبر 2023 وفقًا لاختيار صناع العرض، إما عن طريق لينك العرض بجودة عالية أو عن طريق بروفة نهائية كاملة.

 

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع الحرية للإبداع بالإسكندرية مهرجان الحرية المسرحي فنان الشعب سيد درويش الإسكندرية

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