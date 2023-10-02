الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كتب أشهر من أصحابها "هارى بوتر" والروائية التى غيرت اسمها

الكاتبة البريطانية
الكاتبة البريطانية جوان كاثلين

في عالم الإبداع والأدب هناك العديد من النصوص والأعمال العالمية صارت أشهر من أصحابها، أصبحت النصوص هي الأبطال، وأصحابها في عيون  جمهور القراء مجرد منتجين

 

في التقرير التالي تعرف على أبرز تلك الأعمال وأصحابها.

 

هاري بوتر  وجون كاثلين 

"هاري بوتر" هي سلسلة كتب للأطفال قامت بكتابتها الكاتبة البريطانية  ج.ك رولينج ، تشير سيرة الكاتبة البريطانية إلى أن في بداياتها لطريق الكتابة رفض الناشرون نشر أعمالها، وحينما أقبل أحدهم للنشر طلب أن لا تعلن عن اسمها صراحة، خشية أن يعرف القراء أن من تكتب امرأة في تلك المنطقة الساحرة من الكتابة فيعرضون عنها فاصبح أسمها ج.ك رولينج بدلا من  جوان كاثلين رولنج.

 

في البدايه عانت الكاتبة البريطانية في محدودية عدد النسخ المنشورة لروايتها بالإنجليزية وهي اللغة الوحيدة التي نشرت بها الرواية في تلك الوقت.

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العثور على نسخة نادرة من كتاب هاري بوتر وبيعه بمزاد "القصص الخيالية"

 نجحت هاري بوتر نجاحا ملفت داخل بريطانيا، مما جعل مؤلفتها محط أنظار دور النشر العالمية، وتصبح" ج.ك.رولينج " لتتلقف أعمالها أحد أبرز دور النشر العالمية في أمريكا، بيع من الكتاب السادس "هاري بوتر والأمير الهجين "عشرة ملايين نسخة ليلة صدوره، واعتُبر من أكثر الكتب مبيعًا في التاريخ.

 

وأصبحت جون كاثلين واحدة من أغنى نساء العالم بثروة وصلت الى مايزيد عن مليار دولار، وأصبحت قصة نجاحها ملهمة في عالم الكتابة والإبداع، ولكن ما تزال سلسلتها أشهر منها، فصاحبتها لا يعرفها الكثيرين في محيط الوطن العربي، وأن عرفوا فيتوقف الأمر عند انها امرأة حققت ثروة من الكتابة.

 

تحصلت جون كاثلين على العديد من الجوائز منها وسام رفقاء الشرف البريطاني، ورتبة الإمبراطورية البريطانية، وزمالة كلية الأطباء الملكية في إدنبرة، وزمالة الجمعية الملكية للأدب، ولقب ديم.

 

ادرج اسم اعمالها "هاري بوتر"ضمن قائمة أكثر الكُتب مبيعًا في التاريخ، وبُنيَت عليها سلسلة من الأفلام التي بدورها صارت ضمن قائمة أعلى الأفلام دخلًا في العالم.

عالم الإبداع والأدب روايات أشهر من اصحابها هاري بوتر جون كاثلين قائمة أكثر الك تب مبيعا في التاريخ

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