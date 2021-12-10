الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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بيع أحد أوائل نسخ «هاري بوتر» مقابل 471 ألف دولار

هاري بوتر
هاري بوتر

بيعت واحدة من أوائل نسخ الكتاب الأول من سلسلة هاري بوتر مقابل 471 ألف دولار في
الولايات المتحدة، في ما وصف منظمو المزاد بأنه سعر قياسي عالمي لعمل روائي في القرن العشرين.

ووصفت دار "هريتدج أوكشنز" النسخة البريطانية الصادرة في 1997 من كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف)، ذي الرسوم الملونة على الغلاف، بأنها "ساحرة وزاهية بشكل مدهش ولم تُمس تقريبًا".

وقالت دار المزادات التي تتخذ من دالاس مقرًا إن 500 نسخة فحسب طُبعت بهذا الغلاف.

 ويتجاوز السعر النهائي تقديرات ما قبل البيع البالغة 70 ألف دولار بأكثر من ست مرات.

وتراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من "هاري بوتر" بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار.

وباع الكتاب أحد هواة جمع الكتب بالولايات المتحدة، ولم يُعلن اسم المشتري. 

وأعقب كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف) ستة كتب أخرى في السلسلة التي ألفتها الكاتبة البريطانية "جيه.كيه رولينج." وذكرت دار سكولاستيك الأمريكية للنشر أن السلسلة بيع منها نحو 500 مليون نسخة في أنحاء العالم وترجمت إلى 80 لغة. 

وأنتجت شركة "تونتيث سينشري" ثمانية أفلام تستند إلى سلسلة الكتب حصدت 7.8 مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم.

وأُطلق الإعلان الترويجي الأول عن مشروع جديد يضم أبطال سلسلة المغامرات والسحر "هاري بوتر" بعنوان Return to Hogwarts أو العودة إلى هوجورتس، ليصدر الفيلم في الأول من يناير المقبل، بمناسبة ذكرى مرور 20 عاما على إصدار الفيلم الأول.

وسينضم دانيال رادكليف "هاري بوتر"، وروبرت جرينت "رون ويزلي"، وإيما واتسون "هروميون جرينجر" إلى صانع الأفلام الأمريكي كريس كولومبوس، لمناقشة الأفلام واستكشاف إبداعها بعمق في البرنامج المعلن عنه، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومن المقرر أن تدعو الشركة المنتجة المعجبين لحضور العرض الخاص "في رحلة سحرية من وجهة نظر أكثر المشاهدين إعجابًا بالسلسلة". 

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وائل لطفي

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