الرئيس السيسي: بتتخانقوا عشان ولادكم ياخدوا شهادة بكالوريوس فرصة العمل بها ضعيفة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاهتمام بتدريب الشباب في قطاع إعداد المهنيين المستقلين، والتعهيد.

وقال خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "مهم الفكرة تبقى عند الناس في مصر سواء في التعليم العام أو العالي، يا جماعة بتودوا ولادكم فين؟ وبتتخانقوا عشان ياخد شهادة بكالوريوس فرصتها في الشغل قد لا تكون متوفرة، وتشغلوه حاجة تانية بعد كده".

وأردف: "مادام الفكرة فكرة شهادة، نديهم شهادة ليسانس، وماله، هنديهم شهادة، كسروا الحواجز، وأي حاجة تعوق الفكرة اتعاملوا معاها لنقدم الرقم المطلوب".