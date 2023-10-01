عميد طب طنطا يكرم أوائل الخريجين دفعة 2023

حرص الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على لقاء أبنائه الطلاب أوائل الخريجين دفعة 2023، الذين حظوا بشرف لقاء وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار احتفالية "تفوق جامعات مصر"، الذي نظمته جامعـة قناة السويس بالإسماعيلية يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023م وذلك بحضور الدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتقدم الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعمه وتشجيعه لأوائل الخريجين، مشيدًا بما يشهده ملف التعليم العالي والبحث العلمي من دعم رئاسي وحرص متواصل على تحقيق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات التعليمية والأنشطة البحثية والمجتمعية بالإضافة إلى تطوير مهارات الشباب وتأهليهم لسوق العمل، معربًا عن فخره واعتزازه بمشاركة أبنائه وتشريفهم لكلية الطب وجامعة طنطا.

كلية الطب جامعة طنطا شاركت بعدد 9 طلاب من أوائل الخريجين

صرح الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، أن كلية الطب جامعة طنطا شاركت بعدد 9 طلاب من أوائل الخريجين دور نوفمبر 2022م من إجمالي عدد 117 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة ضمن وفد جامعـة طنطا بدعم مطلق من الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا لحضور الاحتفالية.