الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عميد طب طنطا يكرم أوائل الخريجين دفعة 2023

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حرص الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على لقاء أبنائه الطلاب أوائل الخريجين دفعة 2023، الذين حظوا بشرف لقاء وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار احتفالية "تفوق جامعات مصر"، الذي نظمته جامعـة قناة السويس بالإسماعيلية يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023م وذلك بحضور الدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتقدم الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بخالص الشكر والتقدير  للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعمه وتشجيعه لأوائل الخريجين، مشيدًا بما يشهده ملف التعليم العالي والبحث العلمي من دعم رئاسي وحرص متواصل على تحقيق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات التعليمية والأنشطة البحثية والمجتمعية بالإضافة إلى تطوير مهارات الشباب وتأهليهم لسوق العمل، معربًا عن فخره واعتزازه بمشاركة أبنائه وتشريفهم لكلية الطب وجامعة طنطا.

كلية الطب جامعة طنطا شاركت بعدد 9 طلاب من أوائل الخريجين

صرح الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، أن كلية الطب جامعة طنطا شاركت بعدد 9 طلاب من أوائل الخريجين دور نوفمبر 2022م من إجمالي عدد 117 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة ضمن وفد جامعـة طنطا بدعم مطلق من الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا لحضور الاحتفالية.

 

تفوق جامعات مصر أحمد غنيم عميد الكلية احمد غنيم عميد كلية الطب ملف التعليم العالي دعم رئاسى تطوير مهارات الشباب

مواد متعلقة

بعد نجاح جراحة تركيب جهاز محفز لخلايا المخ العميقة لمريضة.. مجلس جامعة طنطا يكرم الفريق الطبى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الباز: أحد المرشحين سيكون "حصان طروادة" لعودة الإخوان فاحذروا التدليس

محمد الباز: "25 يناير أشر حدث شهدته مصر فى تاريخها الحديث"

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

السيناريو الكامل.. حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم ونصائح في حال حدوثه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية