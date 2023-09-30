السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد نجاح جراحة تركيب جهاز محفز لخلايا المخ العميقة لمريضة.. مجلس جامعة طنطا يكرم الفريق الطبى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم مجلس جامعة طنطا اليوم الفريق الطبي الذي نجح في إجراء جراحة متقدمة استمرت لمدة 12 ساعة باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة لتركيب جهاز محفز لخلايا المخ العميقة لمنطقة أسفل المهاد لعلاج مريضة تبلغ من العمر 50 عاما تعاني من مرض الشلل الرعاش منذ 8 سنوات ولا تستجيب للدواء لتتمكن من العيش والحركة بشكل طبيعي.

جاء ذلك على هامش مجلس الجامعة المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

 

شمل التكريم عميد كلية الطب ومدير المستشفى التعليمي العالمي

شمل التكريم الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور محمد لطفي مدير عمليات المستشفى، والدكتور محمد عامر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور ايمن عبد المقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتور حسين أبوالغيط مدرس جراحة المخ والاعصاب، والدكتور احمد عاصم مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، ومن التمريض رجاء احمد شبل، وهالة مجدي الدمرداش.

كانت المستشفى التعليمى شهدت إجراء جراحة متقدمة استمرت لمدة 12 ساعة باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة لتركيب جهاز محفز لخلايا المخ العميقة لمنطقة أسفل المهاد لعلاج مريضة تبلغ من العمر 50.

جامعة طنطا تركيب جهاز محفز لخلايا المخ مرض الشلل الرعاش رئيس جامعة طنطا المستشفى الفرنساوى

الأكثر قراءة

حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "إلياس".. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع

الكونفدرالية.. أرتا سولار يباغت الزمالك بهدف مبكر فى إياب دور الـ32

الزمالك يصنع المعجزة برباعية فى الشوط الثانى ويعبر أرتا سولار

الزمالك يقلب تأخره إلى تقدم مثير بهدفين ويعيد آماله فى التأهل

"عاشت فى رعب 5 سنين".. صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف السبب الحقيقى لمقتلها

الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة