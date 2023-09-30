مجلس جامعة طنطا يوجّه رسالة شكر للرئيس السيسى تقديرًا لجهوده

وجه مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديرًا لدوره التاريخي في دعم الجامعات ومنظومات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والتي انعكست بوضوح في فعاليات يوم تفوق جامعات مصر، والذي انعقد بجامعة قناة السويس والتى شهدت عرض الدكتور محمود ذكي إنجازات وجهود الجامعة في دعم الوعى القومى، وتحقيق مشاركة فعالة للطلاب في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة

وأكد مجلس جامعة طنطا خلال اجتماعه اليوم، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة، ودعم التخصصات العلمية التي تركز على التحول الرقمي، وتعزيز ربط البرامج الدراسية المستحدثة بالاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وتعظيم دور الجامعة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية في كافة القطاعات، ومن خلال برامج تنفيذية وآليات وسياسات واضحة ومعلنة وفق جداول زمنية دقيقة.

رئيس جامعة طنطا يشارك فى فعاليات الملتقى المصري البريطاني

وفى سياق متصل، قام عدد من رؤساء الجامعات المصرية بالمشاركة في الملتقى المصري البريطاني، والذى شهده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وفد بريطانى رفيع المستوى برئاسة السير جيفرى دونالد، المبعوث التجارى البريطاني والسفير البريطاني فى مصر جاريث بايلى، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وممثلى 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية، لتوقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية، بحضور مارك هوارد، مدير المركز الثقافي البريطاني في مصر وإيان جراى، رئيس الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، والدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بلندن.

ضم الوفد المرافق لرئيس الجامعة الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات، والدكتور هويدا إسماعيل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أنه تم على هامش الملتقى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات والجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية، لتعزيز التعاون الثنائي المشترك ودعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.