رئيس جامعة طنطا: "حرصنا على مشاركة الطلاب فى كل المشروعات القومية"

كشف الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن جهود وإنجازات الجامعة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس الجامعة، خلال اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، إن الجامعة حرصت على مشاركة الطلاب بالجامعة في كل المشروعات القومية مثل "حياة كريمة" ومحو الأمية، للتعرف على الواقع الحقيقي والتحديات التي تعيشها الدولة، والإمكانيات التي تملكها.

وأكد أن مشاركة الطلاب جاءت عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دعم مشاركة الطلاب في جميع المجالات، من خلال بناء وعي قومي حقيقي وانتماء للطلاب.