الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"مديرة رياضِ أطفالِ الأزهرِ" تتفقدُ روضاتِ معاهد القليوبية

نهى درويش
نهى درويش

تفقدت اليوم  نهى درويش -مدير عام الإدارة العامة لرياض الاطفال بالأزهر الشريف- روضات أطفال معاهد: طلحة، ودملو، وكفر الجزار بمنطقة القليوبية الأزهرية، وكان في استقبالها الشيخ عبد الموجود دسوقي -رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية- ومديرة إدارة رياض الأطفال بالمنطقة.

وذلك بتكليف من الشيخ أيمن عبد الغني -رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ونقلت درويش تحيات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واطمأنت على تجهيزات قاعات رياض الأطفال، وتواجد المعلمات بالقاعات، وكذا تأكدت من استلام العاملات الجدد مهام عملهن داخل روضات المنطقة.

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من جهة أخرى، أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بانضباط العملية التعليمية بكليات الجامعة  في اليوم الثاني من بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023م.

وعبر رئيس جامعة الأزهر خلال وجوده اليوم في كلية طب بنين بالقاهرة لاستقبال الطلاب الجدد، بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فيصل زايد، مدير مركز ضمان الجودة بالكلية؛ عن سعادته بانضباط العملية التعليمية داخل كلية الطب للطلاب المستجدين طلاب الفرقة الأولى، مثمنًا حرص الطلاب على طلب العلم وجهود فريق طلاب من أجل مصر.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة تعد من الكليات المتميزة في مجال التعليم الطبي على مستوى العالم؛ حيث إنها حاصلة على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا أساتذة الكلية يتربعون على عرش الجمعيات العلمية في جميع المجالات الطبية مما يعزز ثقة العالم أجمع في التعليم الطبي بجامعة الأزهر، جاء ذلك بتنظيم فريق طلاب من أجل مصر.

نهى درويش مدير عام الإدارة العامة لرياض الاطفال الأزهر الشريف رياض الاطفال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

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