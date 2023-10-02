"النسخة العاشرة" لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بمحافظة شمال سيناء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، نتائج منافسات ومباريات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة لكرة القدم، بمحافظة شمال سيناء تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وتابعت لجنة الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، على هامش زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمحافظة، لقاءات من المجموعة الأولى، أمس، التي أسفرت نتائجها عن فوز فريق مركز شباب 6 أكتوبر على منافسه مركز شباب المساعيد بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب مركز شباب المساعيد.

تكثيف الأنشطة الرياضية لاكتشاف المواهب والاستفادة منها

وأكد حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شدد خلالها بالحرص على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

وتُقام كافة المباريات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلى أربع مجموعات.

افتتاح وحدة ريحانة في مركز شباب 6 أكتوبر

وكان تم افتتاح وحدة ريحانة في مركز شباب 6 أكتوبر، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير.

وتهدف وحدة ريحانة إلى جذب الفتيات في مرحلة العمر من 13 إلى 18 سنة، وتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المنظمة خصيصًا لتلك الفئة العمرية.

يتضمن البرنامج القيادي الذي تقدمه الوحدة تدريبًا متعدد المستويات يهدف لرفع الوعي بالحقوق والقانون، وتعزيز المشاركة والقيادة، وتوعية الفتيات بالصحة النفسية والصحة العامة خلال مرحلة المراهقة، بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية الأخرى.

التزام الدولة بدعم الشباب وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم ومساعدتهم على اكتشاف إمكاناتهم الكاملة

تأتي إقامة وحدة ريحانة في شمال سيناء كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز دور الشباب وتمكين الفتيات في مصر، وتعتبر الرعاية الكريمة من قبل قرينة رئيس الجمهورية إشارة واضحة لالتزام الدولة بدعم الشباب وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم ومساعدتهم على اكتشاف إمكاناتهم الكاملة.

تشمل الأنشطة التي تقدمها وحدة ريحانة تدريبات في مجالات متعددة تشمل القيادة، والتوعية الصحية، والنفسية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة وتطوير المهارات الشخصية للفتيات.

تعد وحدة ريحانة في شمال سيناء مبادرة هامة لتعزيز دور الفتيات وتمكينهن في المجتمع، وتوفير فرص لتطوير قدراتهن وتحقيق إمكاناتهن الكاملة في مختلف المجالات. تأتي هذه الوحدة كخطوة إيجابية نحو بناء مستقبل أفضل للشباب وتعزيز تنمية المجتمع.

فريق مركز شباب 6 أكتوبر

فريق مركز شباب 6 أكتوبر

فريق مركز شباب 6 أكتوبر