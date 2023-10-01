الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مكبرة احتفالًا باليوم العالمى للمسنين فى دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

توجه أعضاء فريق الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة في محافظة دمياط، بقيادة الدكتورة مروة صالح وبالتعاون مع إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة دينا أبوصير، إلى دار مسنين البر والتقوى بدمياط الجديدة، بناء على توجيهات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط بتوصيل الخدمات الصحية لمستحقيها وضمن المبادرة الرئاسية لكبار السن، وفي اليوم العالمي لكبار السن الموافق الأول من أكتوبر، وذلك لتقديم التوعية الصحية وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لكبار السن، بالإضافة إلى تقديم باقات شكر إلى كل جد وجدة أتموا رسالتهم في شبابهم ولا زال دعاؤهم في كبرهم مفتاح السر في نجاة بلادنا ونجاح أبنائها.

وقد قدمت المديرية في لفتة إنسانية راقية خدماتها الطبية من خلال المبادرة الرئاسية لكبار السن للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والأورام لدار مسنين البر والتقوى بدمياط الجديدة، للقيام بتحويل النزلاء الذين كشفت التحاليل عن وجود أي مشكلة طبية لديهم لاستكمال الفحص الطبي وتلقي العلاج اللازم.

كما قدم الفريق المشورة الطبية والنصح للنزلاء ومقدمي الرعاية لهم وأعضاء إدارة الدار والإجابة عن استفساراتهم بواسطة الدكتورة فاطمة الزهراء صديق، وذلك بهدف رفع الوعي الصحي لديهم وانتهى اليوم بتقديم باقات من الزهور للمقيمين بالدار.

وصرح وكيل الوزارة، بأن المبادرة الرئاسية لكبار السن قدمت خدماتها الصحية منذ تدشينها في أكتوبر 2021 لعدد 28576 مواطنًا داخل محافظة دمياط في عمر أكبر من 65 عامًا موزعة بين تقديم فحوصات معملية سواء تحليل أنيميا أو تحليل سكر أو تحليل سكر تراكمي بالدم وتحليل الدهون الثلاثية ووظائف الكلى.

كذلك تقدم المبادرة خدمات الفحص إكلينيكي ورسم القلب والسونار وفحص النظر، بالإضافة إلى عمل تقييم نفسي وتقييم تغذية للمسن.

قوافل طبي دمياط صحة دمياط وكيل صحة دمياط الدكتورة منال عوض

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