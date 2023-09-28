مناقشة الخطة الاستثمارية.. تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لكفر سعد بدمياط

ترأس الدكتور محمد السيد ليله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في محافظة دمياط، اجتماع المجلس التنفيذي لمركز ومدينة كفر سعد،

بحضور محمد البساطي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة، المهندس ميمي السعداوي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القري ،و حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط ورؤساء الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة كفر سعد، ومديري القطاعات الحكومية بنطاق المركز وعدد من مديري الإدارات بمجلس مدينة كفر سعد.

اهم تفاصيل جلسة المجلس التنفيذي

افتتح رئيس المركز والمدينة جلسة المجلس التنفيذي بكلمه ترحيب بالحضور مقدما

الشكر والتقدير لجميع الحضور وتم مناقشة العديد من الملفات كان أبرزها، مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة وفرش الأثاث المجمعات الحكومية وتمهيدا لتشغيلها، كما ناقش رئيس المركز الخطة الاستثمارية.

وناقش رئيس المركز الاستعدادات دخول المدارس، واحتياجات المواطنين مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد رئيس المركز، أنه سيقوم بالمرور والمتابعة لكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية فى حال أي تقاعس، كما أكد على رؤساء الوحدات المحلية علي ضرورة تكتيف أعمال النظافة بمحيط ودور العبادة والمدارس وعدم السماح بوجود أية إشغالات، مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمدينة.

ضرورة تفعيل اللجان الخماسية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم

وأكد رئيس المركز بضرورة تفعيل اللجان الخماسية من الطب البيطري والتموين والصحة والبيئة والأمن الصناعي بالتعاون مع التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وكما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة لهم وأيضا التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوية.

الدكتور محمد السيد ليله،

الدكتور محمد السيد ليله،