الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مناقشة الخطة الاستثمارية.. تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لكفر سعد بدمياط

الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد ليله،

ترأس الدكتور محمد السيد ليله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في محافظة دمياط، اجتماع المجلس التنفيذي لمركز ومدينة كفر سعد،
بحضور محمد البساطي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة، المهندس ميمي السعداوي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القري  ،و حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط  ورؤساء الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة كفر سعد، ومديري القطاعات الحكومية بنطاق المركز  وعدد من مديري الإدارات بمجلس مدينة كفر سعد.

اهم تفاصيل جلسة المجلس التنفيذي 

افتتح رئيس المركز والمدينة جلسة المجلس التنفيذي بكلمه ترحيب بالحضور مقدما  
الشكر والتقدير لجميع الحضور وتم مناقشة العديد من الملفات كان أبرزها، مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة وفرش الأثاث المجمعات الحكومية وتمهيدا لتشغيلها، كما ناقش رئيس المركز الخطة الاستثمارية.

وناقش رئيس المركز الاستعدادات دخول المدارس، واحتياجات المواطنين مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد رئيس المركز، أنه سيقوم بالمرور والمتابعة لكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية فى حال أي تقاعس، كما أكد على رؤساء الوحدات المحلية علي ضرورة تكتيف أعمال النظافة بمحيط  ودور العبادة  والمدارس وعدم السماح بوجود أية إشغالات، مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمدينة.

 ضرورة تفعيل اللجان الخماسية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم

وأكد  رئيس المركز بضرورة تفعيل اللجان الخماسية من الطب البيطري والتموين والصحة والبيئة والأمن الصناعي بالتعاون مع التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكما تم خلال الاجتماع  مناقشة موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة لهم وأيضا التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوية.

الدكتور محمد السيد ليله،
الدكتور محمد السيد ليله،
الدكتور محمد السيد ليله،
الدكتور محمد السيد ليله،
الدكتور محمد السيد ليله،
الدكتور محمد السيد ليله،
كفر سعد محافظة دمياط منال عوض المجلس التنفيذي دمياط

مواد متعلقة

أوقاف دمياط تنظم احتفالية دينية فى ذكرى المولد النبوى

دمياط تحصد ميداليتين ببطولة الجمهورية فى لعبة المصارعة

محافظ دمياط تصل الشرقية لتكريم الفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

"100 يوم صحة" تنظم يومًا صحيًا فى هيئة ميناء دمياط

بصور السيسي وأعلام مصر.. طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط

وكيل "تعليم دمياط" يتابع استعدادات مدارس السرو للعام الدراسي الجديد

محافظ دمياط توافق على انتظام دراسة الصفوف الطلابية الأولى السبت والأحد المقبلين

3279 مستفيدا من قافلة التأمين الطبي في رأس البر بدمياط

الأكثر قراءة

عاجل.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

كاميرات مراقبة لرصد الزحام بمحيط غلق كوبرى الفطيم بمدينة نصر

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد على مدار هذا الأسبوع

عاجل.. المتهم بإزهاق روح موظفة الآثار بجامعة القاهرة ينهى حياته فى الإسكندرية

"المصرية للاتصالات" تربط نظام الكابل البحرى "ميدوسا" بالبحر الأحمر عبر الأراضى المصرية

رسائل الرئيس السيسى خلال احتفال المولد النبوى تتصدر صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم