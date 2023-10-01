الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الزراعة: 8 مليارات جنيه تمويل 500 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة،  إن قاعدة بيانات تخطيط الثروة الحيوانية، ترسم احتياجاتها من الأمصال واللقاحات، والمكافحة، وتمكننا من تحديد التركيز.

وأضاف، خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.: "عندنا المشروع القومي للبتلو، المشروع القومي لمليون رأس ماشية، تحسين السلالات، 500 ألف رأس كان التمويل المتاح لها  300 ألف، الرقم الموجود الآن  8 مليارات جنيه للمشروع، وفر لمنا كميات من اللحوم ساهمت في رفع التغطية.

ولفت إلى أنه في 2014 كان نسبة تغطية اللحوم 40%، والآن قاربنا على 60% مع فارق الزيادة السكانية.

وزير الزراعة الثروة الحيوانية الأمصال واللقاحات السيسي

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