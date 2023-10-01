الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال نابلس

رصاص الاحتلال
رصاص الاحتلال

أصيب طفل فلسطيني، مساء الأحد، بالرصاص الحي بجانب عشرات المواطنين بحالات اختناق في اعتداء قوات الاحتلال على أهالي قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن طفلا يبلغ من العمر 15 عاما أصيب برصاص الاحتلال في فخذه نقل على إثرها للمستشفى.

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من جانبه، أفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر، بأن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

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وفي قرية بزاريا المجاورة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا على مدخل القرية الشرقي ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها.

طفل فلسطينى حالات اختناق الإحتلال الإسرائيلي نابلس قرية برقة قنابل الغاز السام

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