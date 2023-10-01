الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. "قبل الخروج" يعود من جديد على مسرح أوبرا ملك برمسيس

قبل الخروج
قبل الخروج

يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، من جديد العرض المسرحي "قبل الخروج" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت بقيادة الفنان سامح بسيوني، وذلك فى التاسعة من مساء يوم الخميس ٥ أكتوبر الجاري، علي مسرح أوبرا ملك برمسيس، ويعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. 
 
يقول محمد زناتي مؤلف العرض، إن أحداث المسرحية تدور في إطار عبثي حول ثلاث شخصيات قد زج بهم على خشبة مسرح غير محدد المعالم، وكلفت كل شخصية منهم بأداء دور لا يناسبها، مما جعل كل واحد منهم غير راض عما وصل إليه، وبرغم إن الثلاثة مختلفون ولهم ثلاث قصص مختلفة إلا إنهم مشتركون في رغبتهم في الخروج من هذا المكان وهذا الدور الذي لا يناسبهم .

"قبل الخروج" تمثيل "شريهان قطب، أحمد صبري غباشي، لمياء جعفر، عادل سعيد، مجدي عبد الحليم، أحمد ابوالغيط"، تأليف موسيقي محمد قابيل، ديكور وملابس محمد هاشم، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد.

الييت الفنى للمسرح المخرج خالد جلال قبل الخروج فرقة مسرح الشباب محمد زناتي

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