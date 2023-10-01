الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر يفتح لمعلميه باب الالتحاق بلجنة تحكيم مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

وافق الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على فتح باب التقدم لموجهي ومعلمي القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية للالتحاق بلجنة تحكيم مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم، التي يجريها قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وينطلق القرار من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للارتقاء بمعايير المسابقة، بما ينعكس إيجابيًا في خدمة كتاب الله، ورعاية الحافظين له وتشجيعهم على مواصلة مساراتهم القرآنية.

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وأعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف عن بدء استقبال طلبات المشاركة في تحكيم مسابقة الأزهر الشريف للعام الدراسي 2023-2024، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية على الرابط التالي: 
https://service.azhar.eg/services/QuranCompetitionCommission

بشرط أن يكون المتقدم من موجهي القرآن الكريم أو المعلمين المسكنين على كادر (قرآن كريم)، وأن يجتاز الاختبار الذي تجريه الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بنسبة استظهار لا تقل عن 80% فأكثر، على أن تكون الأولوية للأعلى درجة في الاختبار؛ لإتاحة الفرصة على قدم المساواة لجميع موجهي ومعلمي القرآن الكريم في الأزهر الشريف.

وأوضحت الإدارة أنه يشترط في المتقدم لعضوية لجنة المسابقة ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تزيد مجموعها على (10) أيام في أي مخالفات تأديبية أو (5) أيام في مخالفات تخص أعمال الامتحانات، ولم تمض عليها المدة القانونية للمحو، وفي حالة النجاح يشارك في التحكيم في نفس منطقته الأزهرية في المرحلة الأولى (شهر نوفمبر) وذلك وفق الأعداد المتاحة لكل منطقة.

ووفقًا لما أعلنته الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم يختار المتقدم (3) مناطق ليس من ضمنها منطقته الأزهرية على أن يتم ترشيحه لأحدها حال اجتيازه للاختبار في المرحلة الثانية (شهر مارس)، ولا يحق له تغيير المنطقة المرشح لها من قبل الإدارة، كما اشترطت الإدارة ألا يزيد عدد المتقدمين في المعلمين على العدد المخصص لكل منطقة.

الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف حفظ القران الكريم القرآن الكريم الدكتور احمد الطيب

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