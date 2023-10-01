الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الاتحاد يطالب الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات: "لازم نكمل الحلم والمشروع"

رضا صقر رئيس حزب
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية قادمة، من أجل استقرار الدولة واستكمال المشاريع التنموية المستدامة التي بدأت قبل 9 سنوات، والتي نحصد ثمارها جميعا.

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: "الشعب المصري شريك في المشروعات، وتحمل كثيرا، وسيتحمل في المستقبل، من أجل استقرار الدولة، وعمل تنمية شاملة للأجيال القادمة والمشروع القومي".

الشعب والرئيس السيسي شركاء في الحلم

وأردف: "الشعب والرئيس السيسي شركاء في الحلم، منذ 30 يونيو، بعد تجفيف منابع الإرهاب، حلمنا ببناء دولة مصرية حديثة تتمتع بكل مقومات البنية الحديثة ومشاريع في الصحة والتعليم وتنمية مستدامة والقضاء على العشوائيات".

وتابع: "القضاء على العشوائيات كان تحديا كبيرا، والعشوائيات كانت في السكن والطرق والكباري والمدارس، ومبادرة حياة كريمة اهتمت بقرى مصر المهمشة التي عانت العوز والفقر".

ولفت إلى أن القضاء على العشوائيات جاء بالتوازي مع الجمهورية الجديدة، لوجود مصر في مصاف الدول الحديثة، منوها إلى أن الدولة تقوم بالتنمية في جميع الاتجاهات.

وأكد أن الشعب المصري يتحمل لأن دولتنا واقفة في المنطقة بينما الدول المجاورة انهارت، ونتكبد خسائر فادحة نتيجة الفوضى التي حدثت، مردفًا: الشعب المصري واعي، ولن ينخدع، وسنعبر الأزمة بوجود القائد الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة لأن لازم نكمل الحلم والمشروع  مع بعض.

السيسي الرئيس الاتحاد رئيس حزب الاتحاد فترة رئاسية عزة مصطفى صالة التحرير

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