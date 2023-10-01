الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الشباب والرياضة يطلق فعاليات الأولمبياد النوعى المصرى ببورسعيد

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

أطلق  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، فعاليات الأولمبياد النوعي المصري، وذلك بالمدينة الرياضية في بورسعيد، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، وذلك خلال ختام دوري ابطال الشركات.

ومن جانبه، أكد وزير الرياضة، أن الأولمبياد النوعي يستهدف التعريف بأهمية الرياضة وضرورة ممارستها من أجل الصحة والسلامة النفسية، ونشر قيم التعاون والمحبة والتسامح في المجتمع.

وحرص الطلاب المشاركون في حفل الافتتاح علي التقاط الصور التذكارية مع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد.

وانطلق الأولمبياد النوعي بطابور عرض للاتحادات والمحافظات المشاركة ثم عرض فلكلوري عن "البمبوطية" تلك المهنة التي تمثل التراث البورسعيدي، وعدد من الفقرات الفنية والاستعراضية، وكلمات افتتاحية، لتنطلق بعدها المنافسات التي تقام في كل الرياضات على مدى يومين.

وتُشارك في الأولمبياد كل الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية وهي: اتحاد الشركات، والاتحاد الرياضي: للجامعات، والمدارس، والعاملين بالحكومة، والرياضة للجميع، الألعاب الإلكترونية، الثقافة الرياضية والملاحة الرياضية، "ستريت وورك أوت"، الألعاب الترفيهية، واتحاد مراكز شباب مصر واتحاد الحمام الزاجل.

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
IMG-20231001-WA0059
IMG-20231001-WA0059
دوري الشركات محافظ بورسعيد المدينة الشبابية وزير الشباب والرياضة بورسعيد

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