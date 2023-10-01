وزير الشباب يشهد مهرجان الزيتون ويتفقد عددًا من المنشآت بالعريش

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الأحد، المهرجان الأول للزيتون في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والمُقام بمزرعة الزيتون خلال الفترة من ١ حتى ٦ أكتوبر الجاري، بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وقبيل متابعة منتجات الزيتون بالمهرجان، قاد وزير الشباب والرياضة، ماراثون رياضي بمشاركة عدد من النشء والشباب من أبناء شمال سيناء، وذلك ضمن زيارته الميدانية للمحافظة والتي بدأت منذ صباح أمس السبت.

وأشاد الوزير بمنتجات المشاركين بالمهرجان والخاصة بزيتون سيناء وتنوعها، وحرصهم على المشاركة في المهرجان الذي يُعد فرصة مهمة للترويج والتسويق لمنتجات الزيتون التي يتميز بها أهالي سيناء.

وزير الشباب يتفقد معصرة الزيتون

وعقب ذلك، توجّه الدكتور أشرف صبحي، إلى مزرعة الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وكذا تفقد معصرة الزيتون بالمزرعة، والتي تستقبل محصول الزيتون من المواطنين تمهيدًا لبدء عملية العصر، وذلك مقابل أجر تنافسي مقارنةً بأسعار المعاصر الخاصة.

وتضم معصرة الزيتون خط إنتاج بطاقة 5 أطنان في الساعة، تنتج سنويًا نحو 850 طنًا من زيت الزيتون.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمزرعة الشباب ومعصرة الزيتون التابعة للوزارة بالعريش، والتي تقدم الخدمات الخاصة للمواطنين بأسعار مناسبة، مثنيًا على دور المحافظة في تقديم كل التسهيلات وازالة العقبات لتشغيل المعصرة بكامل طاقتها.

وتفقد وزير الرياضة، أمس، عددًا من المنشآت وقرى شمال سيناء، يرافقه اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إشارة بدء مهرجان سباق الهجن بمضمار نادي الهجن الرياضي المصري بالكيلو 17 غرب مدينة العريش.

ويُقام المهرجان ضمن احتفالات محافظة شمال سيناء بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وينطلق مهرجان الهجن للمرة الثالثة بسيناء حيث أقيم للمرة الأولى في أكتوبر العام الماضي، والمرة الثانية في شهر إبريل الماضي، بالتزامن مع احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي.

ويشارك في المهرجان 900 جمل من من مختلف المحافظات، وسيتم تقديم 3 سيارات حديثة كجوائز للفائزين من رعاة السباق.