الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عريس الحمدانية يكشف تفاصيل حالة زوجته بعد حريق قاعة زفافهما وأول فيديو للحريق

العروسان
العروسان

في أول ظهور إعلامي له بعد احتراق قاعة زفافه هو وعروسه ليلة زفافهما في الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق، تفاصيل حالة زوجته.

وأكد في فيديو نشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن زوجته خرجت من المستشفى أمس وتعيش صدمة كبيرة حيث فقدت النطق وتوفي 9 من أفراد أسرتها، مؤكدًا أنها لم تتجاوز الصدمة حتى الآن.

وتابع، أنه رغم خروج زوجته من المستشفى إلا أنها لا تتحرك إلا بمساعدتهم، مشيرًا إلى أن مصابها كبير فقد فقدت 9 من أفرد أسرتها والدتها وشقيقها واثنين من عمومها وبناتهم.

وأضاف: "الأزواج يفرحون بهذا اليوم لكن انا في يوم واحد تدمرت حياتي، الحزن أصبح عرسي فكيف لنا أن نحتفل بذكراه سنويًا".

عدد الوفيات بالحفل 

وكان حفل الزفاف قد تحول لكارثة كبى عد اشتعال الحريق في سقف قاعة الزفاف، ما تسبب في وفاة مائة شخص وإصابة أكثر  من 150.

وتناول رواد مواقع التواصل الفيديو الأول لاشتعال قاعة الزفاف والذي يظهر النيران وهي تشتعل في سقف قاعة الزفاف لتتساقط ألسنة اللهب على الضيوف المشاركين بالحفل قبل أن تشتعل القاعة كاملة.

https://www.instagram.com/reel/CxvReYuNNON/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA%3D%3D&fbclid=IwAR2I4TJWA_NplGRN3JUICJ45W6k1-tt-n6LhN9VMMAnaQakrljtLMIxw1Hw
الحمدانية محافظة نينوي العراق عدد الوفيات اسرتها ليلة زفافهما

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