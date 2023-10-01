أبرز الهجمات الإرهابية في تركيا خلال 10 سنوات
سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على أبرز الهجمات الإرهابية، التي واجهتها تركيا خلال السنوات الأخيرة، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:
10 أكتوبر 2015
هجومان انتحاريان أمام محطة أنقرة المركزية للقطارات، وأسفر عن مقتل 103 أشخاص وإصابة أكثر من 500.
12 يناير 2016
انفجار بميدان السلطان أحمد وسط إسطنبول، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 معظمهم سائحون.
17 فبراير 2016
هجوم انتحاري وسط العاصمة أنقرة استهدف حافلة تقل عسكريين، وأسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 80 آخرين.
13 مارس 2016
تفجير بسيارة ملغومة يستهدف منطقة كزلاي وسط أنقرة، وأسفر عن مقتل 34 شخصا وإصابة 125 آخرين.
28 يونيو 2016
هجوم يستهدف مطار أتاتورك في إسطنبول نفذته مجموعة مسلحة، وأسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 147 آخرين.
1 يناير 2017
انفجار هائل يستهدف مطعمًا في إسطنبول، وأسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 69 آخرين.
13 نوفمبر 2022
انفجار بميدان "تقسيم" في اسطنبول نفذته سيدة بواسطة زرع قنبلة، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.