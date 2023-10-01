الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبرز الهجمات الإرهابية في تركيا خلال 10 سنوات

الهجمات الإرهابية
الهجمات الإرهابية في تركيا

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على أبرز الهجمات الإرهابية، التي واجهتها تركيا خلال السنوات الأخيرة، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي: 

10 أكتوبر 2015

هجومان انتحاريان أمام محطة أنقرة المركزية للقطارات، وأسفر عن مقتل 103 أشخاص وإصابة أكثر من 500.

12 يناير 2016

انفجار بميدان السلطان أحمد وسط إسطنبول، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 معظمهم سائحون.

17 فبراير 2016

هجوم انتحاري وسط العاصمة أنقرة استهدف حافلة تقل عسكريين، وأسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 80 آخرين.

13 مارس 2016

تفجير بسيارة ملغومة يستهدف منطقة كزلاي وسط أنقرة، وأسفر عن مقتل 34 شخصا وإصابة 125 آخرين.

28 يونيو 2016

هجوم يستهدف مطار أتاتورك في إسطنبول نفذته مجموعة مسلحة، وأسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 147 آخرين.

1 يناير 2017

انفجار هائل يستهدف مطعمًا في إسطنبول، وأسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 69 آخرين.

13 نوفمبر 2022

انفجار بميدان "تقسيم" في اسطنبول نفذته سيدة بواسطة زرع قنبلة، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

تركيا هجمات إرهابية تفجير تركيا والإرهاب أبرز الهجمات الإرهابية

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